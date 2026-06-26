Sony chce "ożywiać rynek poprzez gry-usługi"

Już kilka lat temu Sony próbowało podbić rynek za pomocą gier-usług. Z dość marnym skutkiem

Regularnie pojawiają się doniesienia o milionach dolarów, które Sony utopiło w produkcjach live-service. Taki Concord po dziś dzień jest synonimem nikomu niepotrzebnego i niemającego żadnej wartości artystycznej projektu. Z kolei za nieudane prace nad grą-usługą w uniwersum God of Wara głową zapłaciło powszechnie poważane Bluepoint Games. Podobne “zlecenie” otrzymali również twórcy Days Gone z Bend Studio. Mimo to japoński gigant najwyraźniej nie zamierza porzucać tego segmentu rynku . Co więcej, Hideaki Nishino przyznał, iż producent PlayStation chce poprzez gry-usługi wręcz ożywiać rynek gamingowy.

Czy dotychczasowe porażki zniechęciły Japończyków? Wygląda na to, że bynajmniej .

Wierzymy, że gry-usługi to treści, które przyciągają użytkowników na poziomie globalnym, dlatego chcemy nadal ożywiać rynek zarówno poprzez zawartość od studiów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Skupiamy się nie tylko na promowaniu nowych premier, ale także zastanawiamy się, co możemy zrobić ze starszymi tytułami w średniej i długiej perspektywie czasowej. Ponadto w tym roku planujemy wydać naszą własną grę-usługę, MARVEL Tokon: Fighting Souls, i mamy nadzieję, że wszystkim się ona spodoba.

Zapytany wprost o to, czy zatem Sony wciąż będzie inwestować w tytuły live-service, Nishino potwierdził. Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, że tworzenie nowych treści w tym gatunku jest niezbędne, by utrzymać zainteresowanie i w ogóle odnieść sukces. Szczególnie że, jak przyznaje, gry-usługi to nadal dość świeży segment rynku.

W przypadku gier-usług ważne jest ciągłe dostarczanie czegoś nowego. Sam gatunek jest stosunkowo świeży i myślę, że wielu ludzi próbuje różnych rzeczy, dlatego my również chcemy nadal podejmować wyzwania w tym obszarze – stwierdził prezes Sony.

Warto zauważyć, że Sony bynajmniej nie jest odosobnione w tym podejściu. Kwestii gier-usług nie zamierza również odpuszczać Ubisoft, chociaż także nie ma za bardzo czym się w tym gatunku pochwalić.