Sons of the Forest rozbiło bank! Twórcy chwalą się wynikiem sprzedaży z pierwszych 24 godzin

Tak to już bywa z tymi survivalami. Od czasu do czasu pojawi się na rynku tytuł, który niespodziewanie rozkochuje w sobie setki tysięcy graczy. Sons of the Forest zaliczyło naprawdę mocny start na Steam, a gra zebrała świetne recenzje. Twórcy z Endnight Games podzielili się również danymi dotyczącymi sprzedaży gry.

Sons of the Forest rządzi na Steam

Sons of the Forest dopiero co zadebiutowało w Early Access, a twórcy już mają powody do świętowania. Endnight Games za pośrednictwem Twittera podziękowało wszystkim graczom, którzy już na tym etapie sięgnęli po ten tytuł. Deweloperzy poinformowali również, że w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery Sons of the Forest sprzedało się w nakładzie ponad 2 milionów kopii. Trzeba przyznać, że taki wynik robi piorunujące wrażenie.



Oczywiście, jak mawia stare góralskie przysłowie – z wielkim sukcesem przychodzi wielka odpowiedzialność. Teraz twórcy muszą zrobić wszystko, by utrzymać uwagę graczy. Według wcześniejszych zapowiedzi Sons of the Forest miało spędzić w Early Access około 7 miesięcy. Przytłaczający sukces gry może jednak zweryfikować te plany.



Dajcie znać, czy graliście już Sons of the Forest. Chętnie poczytamy o Waszych wrażeniach z rozgrywki.

Wczytywanie ramki mediów.