Sons of the Forest zalicza mocny start na Steam. Gra zbiera świetne recenzje

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Sons of the Forest zadebiutowało wczoraj w programie Early Access na Steam. Deweloperzy ze studia Endnight Games mają natomiast powód do świętowania. Okazuje się bowiem, że kontynuacja The Forest zaliczyła niezwykle udany start na platformie Valve. Wspomniana produkcja zbiera bowiem świetne recenzje, a także może pochwalić się imponującą liczbą graczy.

Sons of the Forest z udaną premierą na Steam

Sons of the Forest może obecnie pochwalić się „bardzo pozytywnym” odbiorem na Steam. Produkcja studia Endnight Games otrzymała już na platformie Valve ponad 13 tysięcy recenzji, a aż 88% z nich to opinie pozytywne. Jak wspomnieliśmy wyżej, na uznanie zasługują również wyniki aktywności.



W chwili pisania tej wiadomości w Sons of the Forest gra na Steam ponad 200 tysięcy osób (dzięki SteamDB). Natomiast w szczytowym momencie ostatniej doby produkcję studia Endnight Games uruchomiło jednocześnie blisko 270 tysięcy użytkowników platformy Valve. Dla porównania The Forest może się pochwalić rekordem na poziomie 76 tysięcy graczy.



Na koniec przypomnijmy, że Sons of the Forest dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Produkcja studia Endnight Games ma znajdować się we wczesnym dostępie przez około 7 miesięcy. Niewykluczone jednak, że tytuł spędzi w programie Early Access nieco więcej czasu.