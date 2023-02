Sons of the Forest na nowym zwiastunie. Twórcy prezentują zabawę w kooperacji

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Sons of the Forest zadebiutuje w tym tygodniu w programie Early Access na Steam. Tymczasem deweloperzy – tuż przed premierą gry we wczesnym dostępie – postanowili opublikować kolejny zwiastun. Najnowszy materiał skupia się na prezentacji jednego z najważniejszych elementów produkcji studia Endnight Games, a więc na rozgrywce w trybie kooperacji.

Nowy zwiastun Sons of the Forest pokazuje rozgrywkę w kooperacji

W Sons of the Forest gracze będą mogli walczyć o przetrwanie w maksymalnie w 8 osób. Obecność innych użytkowników okaże się pomocna nie tylko podczas walki, ale również w trakcie zbierania niezbędnych surowców oraz budowania różnego rodzaju konstrukcji.



Okazuje się także, że nawet podczas zabawy w kooperacji gracz będzie mógł skorzystać z usług sterowanego przez sztuczną inteligencję kompana, a pozostali uczestnicy zabawy również będą mogli wydawać mu polecenia.



Na koniec przypomnijmy, że Sons of the Forest zadebiutuje 23 lutego wyłącznie na komputerach osobistych. Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, początkowo tytuł dostępny będzie w programie Early Access na Steam. Zgodnie z zapowiedziami produkcja ma znajdować się we wczesnym dostępie przez około 7 miesięcy. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi Sons of the Forest na PC.