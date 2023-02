Sons of the Forest uniknie opóźnienia – zamiast tego wyjdzie w Early Access

Deweloperzy ze studia Endnight Games poinformowali, że prace nad grą idą wolniej, niż przewidywali – z tego względu zamiast opóźnienia projekt wyjdzie we wczesnym dostępie.

Przedstawiciele studia Endnight Games poinformowali na platformie Steam, że prace nad ich najnowszym projektem – grą Sons of the Forest – postępują wolniej niż przewidywano. Jednak zamiast opóźniać produkcję po raz kolejny, twórcy zdecydowali, że tytuł zostanie wydany we wczesnym dostępie.

Sons of the Forest z datą premiery we wczesnym dostępie (Steam Early Access)

Tym samym dowiedzieliśmy się, że kontynuacja popularnego i ciepło przyjętego The Forest zadebiutuje w ramach Steam Early Access już 23 lutego bieżącego roku. Faza wczesnego dostępu ma jednak trwać znacznie krócej, niż miało to miejsce w przypadku pierwszej części; według szacunków deweloperów wersja 1.0 ukaże się około 6-8 miesięcy po premierze we wczesnym dostępie.