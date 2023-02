Sons of the Forest z kolejnymi szczegółami. Poznaliśmy wymagania sprzętowe gry

Zgodnie z zapowiedziami Sons of the Forest jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje w programie Early Access na Steam. Nic więc dziwnego, że deweloperzy ze studia Endnight Games postanowili podzielić się kolejnymi szczegółami na temat swojej produkcji. Na karcie produktu na platformie Steam opublikowane zostały bowiem oficjalne wymagania sprzętowe gry na PC.

Wymagania sprzętowe Sons of the Forest opublikowane na Steam

Studio Endnight Games przedstawiło zarówno minimalne, jak i rekomendowane konfiguracje. Użytkownicy komputerów osobistych mogą więc sprawdzić, czy posiadany przez nich sprzęt poradzi sobie z wczesną wersją Sons of the Forest.



Sons of the Forest – minimalne wymagania: