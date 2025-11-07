Zaloguj się lub Zarejestruj

Sonic Racing: CrossWorlds Switch 2 Edition z datą premiery w grudniu. Znamy cenę i tryby działania gry

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/07 15:30
Sega ujawniła szczegóły dotyczące premiery oraz wydajności Sonic Racing: CrossWorlds w wersji na Nintendo Switch 2.

Gra trafi na konsolę Nintendo Switch 2 już 4 grudnia, ale wyłącznie w wersji cyfrowej. Cena produkcji wyniesie 69,99 dolarów. Spokojnie, wersja pudełkowa też jest planowana, ale dopiero na początku 2026 roku i ma zostać wydana na kartridżu 64 GB. Nie, nie będzie to karta z zawartością do pobrania co jest sporym plusem. Niestety dokładna data takiego wydania nie jest jeszcze znana.

Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds

Sonic Racing: CrossWorlds z datą premiery na Switchu 2

Gracze, którzy posiadają Sonic Racing: CrossWorlds na pierwsze Nintendo Switch, będą mogli zakupić pakiet aktualizacyjny do wersji Switch 2 za 10 dolarów. Postępy z dotychczasowej gry zostaną automatycznie przeniesione. Dodatkowo, przez pierwszy tydzień, zaczynając od 4 grudnia do 11 grudnia, cena takiego pakietu będzie objęta promocją i wyniesie jedynie 5 dolarów.

W przeciwieństwie do wcześniejszych wydań na inne platformy, wersja Switch 2 nie otrzyma edycji Digital Deluxe. Aby uzyskać dodatkowe postacie z DLC, gracze, którzy nie posiadają gry w wersji na Switch lub Switch 2, będą musieli kupić grę na konsoli Nintendo, a razem z nim odpowiedni pakiet dodatków.

Producent serii Sonic, Takashi Iizuka, potwierdził podczas Gamescomu, że wersja na Switch 2 wykorzysta pełnię możliwości sprzętu, oferując wyższą rozdzielczość, ostrzejszą grafikę i płynniejsze animacje. Według oficjalnego FAQ, gra będzie działać w następujących parametrach:

  • Tryb zadokowany 1-2 graczy: rozdzielczość 2560×1440 i 60 fps
  • Tryb zadokowany 4 graczy (splitscreen): rozdzielczość 2560×1440 i 30 fps
  • Handheld 1-2 graczy: rozdzielczość 1920×1080 i 60 fps
  • Handheld 4 graczy (split-screen): rozdzielczość 1920×1080 i 30 fps

To wyraźny skok jakości względem wersji na pierwszego Switcha, gdzie gra działała maksymalnie w okolicach 30 fps i oferowała zauważalnie uproszczoną oprawę graficzną.

Od swojej premiery we wrześniu Sonic Racing: CrossWorlds sprzedało się już w ponad milionie egzemplarzy na PC, PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch. Teraz produkcja zmierzy się na Switchu 2 z największym rywalem gatunku, czyli serią Mario Kart. W naszej recenzji informujemy dlaczego nowy Sonic może wyjść zwycięsko z tej batalii.

Źródło:https://traxion.gg/sonic-racing-crossworlds-switch-2-edition-gets-december-release-date

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

