Sonic Racing: CrossWorlds Switch 2 Edition z datą premiery w grudniu. Znamy cenę i tryby działania gry

Gra trafi na konsolę Nintendo Switch 2 już 4 grudnia, ale wyłącznie w wersji cyfrowej. Cena produkcji wyniesie 69,99 dolarów. Spokojnie, wersja pudełkowa też jest planowana, ale dopiero na początku 2026 roku i ma zostać wydana na kartridżu 64 GB. Nie, nie będzie to karta z zawartością do pobrania co jest sporym plusem. Niestety dokładna data takiego wydania nie jest jeszcze znana.

Sonic Racing: CrossWorlds z datą premiery na Switchu 2

Gracze, którzy posiadają Sonic Racing: CrossWorlds na pierwsze Nintendo Switch, będą mogli zakupić pakiet aktualizacyjny do wersji Switch 2 za 10 dolarów. Postępy z dotychczasowej gry zostaną automatycznie przeniesione. Dodatkowo, przez pierwszy tydzień, zaczynając od 4 grudnia do 11 grudnia, cena takiego pakietu będzie objęta promocją i wyniesie jedynie 5 dolarów.