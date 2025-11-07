Sonic Racing: CrossWorlds Switch 2 Edition z datą premiery w grudniu. Znamy cenę i tryby działania gry

Sega ujawniła szczegóły dotyczące premiery oraz wydajności Sonic Racing: CrossWorlds w wersji na Nintendo Switch 2.
Gra trafi na konsolę Nintendo Switch 2 już 4 grudnia, ale wyłącznie w wersji cyfrowej. Cena produkcji wyniesie 69,99 dolarów. Spokojnie, wersja pudełkowa też jest planowana, ale dopiero na początku 2026 roku i ma zostać wydana na kartridżu 64 GB. Nie, nie będzie to karta z zawartością do pobrania co jest sporym plusem. Niestety dokładna data takiego wydania nie jest jeszcze znana.
Sonic Racing: CrossWorlds z datą premiery na Switchu 2
Gracze, którzy posiadają Sonic Racing: CrossWorlds na pierwsze Nintendo Switch, będą mogli zakupić pakiet aktualizacyjny do wersji Switch 2 za 10 dolarów. Postępy z dotychczasowej gry zostaną automatycznie przeniesione. Dodatkowo, przez pierwszy tydzień, zaczynając od 4 grudnia do 11 grudnia, cena takiego pakietu będzie objęta promocją i wyniesie jedynie 5 dolarów.
W przeciwieństwie do wcześniejszych wydań na inne platformy, wersja Switch 2 nie otrzyma edycji Digital Deluxe. Aby uzyskać dodatkowe postacie z DLC, gracze, którzy nie posiadają gry w wersji na Switch lub Switch 2, będą musieli kupić grę na konsoli Nintendo, a razem z nim odpowiedni pakiet dodatków.
Producent serii Sonic, Takashi Iizuka, potwierdził podczas Gamescomu, że wersja na Switch 2 wykorzysta pełnię możliwości sprzętu, oferując wyższą rozdzielczość, ostrzejszą grafikę i płynniejsze animacje. Według oficjalnego FAQ, gra będzie działać w następujących parametrach:
Tryb zadokowany 1-2 graczy: rozdzielczość 2560×1440 i 60 fps
Tryb zadokowany4 graczy (splitscreen): rozdzielczość 2560×1440 i 30 fps
Handheld1-2 graczy: rozdzielczość 1920×1080 i 60 fps
Handheld4 graczy (split-screen): rozdzielczość 1920×1080 i 30 fps
To wyraźny skok jakości względem wersji na pierwszego Switcha, gdzie gra działała maksymalnie w okolicach 30 fps i oferowała zauważalnie uproszczoną oprawę graficzną.
