Milion sprzedanych kopii i „przytłaczająco pozytywne” oceny. Tak radzi sobie Sonic Racing: CrossWorlds

Wyniki sprzedaży potwierdzają, że gra stała się jednym z najlepszych debiutów roku.

Sonic Racing: CrossWorlds może pochwalić się „przytłaczająco pozytywnymi” ocenami na Steamie . Według użytkowników platformy gra oferuje ciekawe i zróżnicowane trasy, satysfakcjonujący system prowadzenia pojazdów i wciągającą rozgrywkę. Nie brakuje opinii, że produkcja jest lepsza od Mario Kart World.

SEGA ogłosiła spektakularny sukces swojej najnowszej produkcji wyścigowej. Sonic Racing: CrossWorlds osiągnęło próg miliona sprzedanych egzemplarzy w ciągu zaledwie pierwszego miesiąca od premiery. Dodatkowo tytuł cieszy się świetnym odbiorem na platformie Steam.

Jak wspomnieliśmy powyżej, SEGA poinformowała również o imponującym wyniku sprzedaży Sonic Racing: CrossWorlds. Już milion egzemplarzy trafił do graczy w niecały miesiąc od premiery gry. W ogłoszeniu dotyczącym sprzedaży firma ujawniła także statystyki aktywności graczy w pierwszym miesiącu. W tym czasie użytkownicy wzięli udział w 74,5 miliona pojedynczych wyścigów, ukończyli 31,5 miliona Grand Prix oraz rozegrali 13 milionów meczów w trybie rankingowym.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, SEGA ma w planach dalszą ekspansję platformową. Chociaż Sonic Racing: CrossWorlds nie zadebiutował jeszcze na konsoli Nintendo Switch 2, wersja ta ma ukazać się jeszcze w tym roku.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Sonic Racing: CrossWorlds ukazał się na rynku 25 września 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.