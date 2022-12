Sonic Frontiers – słynny jeż wraca do łask? SEGA chwali się wynikami

O tym, że Sonic Frontiers to udana produkcja wiemy już od jakiegoś czasu. Potwierdza to również przygotowana przez nas recenzja, w której Jakub Zagalski ocenił grę na 7.2/10. W swoim tekście chwalił tytuł za pomysłowość i różnorodność. Oberwało się natomiast systemowi walki. Wszystko wskazuje jednak na to, że najnowsze przygody słynnego jeża trafiły w gusta graczy, co bezpośrednio przełożyło się na sprzedaż.

Sonic Frontiers – ilość sprzedanych kopii

Ekipa wydawnicza z firmy SEGA pochwaliła się wynikiem sprzedażowym na Twitterze. Według najnowszych danych Sonic Frontiers trafiło już do ponad 2.5 miliona odbiorców na całym świecie. Rezultat może cieszyć, szczególnie, że od premiery nie minęło wcale tak dużo czasu. Oczywiście, gra będzie ciągle rozwijana, a w 2023 roku powinniśmy spodziewać się masy nowej zawartości.



Na koniec przypomnijmy, że Sonic Frontiers zadebiutowało na rynku 8 listopada 2022 roku. Gra jest dostępna na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

