Sonic Frontiers czeka na następcę. Nowy scenarzysta ma być fanem niebieskiego jeża

Sporą ciekawostką jest jeszcze jedna rzecz, której wymagają włodarze SEGI. Otóż osoba, która miałaby zostać nowym scenarzystą Sonia, musi (powtarzamy, MUSI) być fanem serii Sonic. Z drugiej strony od czasu premiery Sonic Frontiers minęły blisko 4 lata, więc franczyza mogła nieco skostnieć. Co prawda w międzyczasie ukazywały się też Sonic Superstars oraz Shadow Generations, ale nie były to pełnoprawne nowe odsłony w trzecim wymiarze. W pierwszym przypadku to powrót do klasycznej dwuwymiarowej formuły. W drugim natomiast mamy do czynienia z rozwinięciem Sonic Generations z 2011 roku.

W kwestii Sonic Frontiers warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Wszak od pewnego czasu plotkuje się o nowym wydaniu tej pozycji, które miałoby nosić nazwę Sonic Frontiers: Definitive Edition. Nie wiadomo, czy pod nazwą tą kryć się będzie wyłącznie port na konsolę Nintendo Switch 2, czy też Sonic Team dorzuci do pakietu jakąś nową zawartość.