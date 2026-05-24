Sonic Frontiers czeka na następcę. Nowy scenarzysta ma być fanem niebieskiego jeża

Maciej Petryszyn
2026/05/24 21:35
Niebieski jeż ponownie nadbiega? Dotychczas nic na to nie wskazywało, ale niewykluczone, że jego szaleńczy pęd już trwa.

Ostatni duży, ulokowany w trzecim wymiarze tytuł o Sonicu ukazał się blisko 4 lata temu. Czyżby zatem przyszła pora na kontynuację?

Nowy Sonic w drodze?

Wskazywać może na to oferta pracy, którą opublikowała SEGA. Japońska firma poszukuje bowiem scenarzysty, który miałby pracować właśnie przy serii Sonic the Hedgehog. Zadania potencjalnego pracownika miałyby z jednej strony skupiać się na tworzeniu scenariusza do gier, a z drugiej również nadzór nad sesjami nagraniowymi czy też współpracę z reżyserami. Wymagania to 3-letnie doświadczenie na stanowisku głównego scenarzysty gier konsolowych. Mile widziane jest też doświadczenie w szkoleniu innych oraz, co istotne, znaczące umiejętności komunikacyjne.

Sporą ciekawostką jest jeszcze jedna rzecz, której wymagają włodarze SEGI. Otóż osoba, która miałaby zostać nowym scenarzystą Sonia, musi (powtarzamy, MUSI) być fanem serii Sonic. Z drugiej strony od czasu premiery Sonic Frontiers minęły blisko 4 lata, więc franczyza mogła nieco skostnieć. Co prawda w międzyczasie ukazywały się też Sonic Superstars oraz Shadow Generations, ale nie były to pełnoprawne nowe odsłony w trzecim wymiarze. W pierwszym przypadku to powrót do klasycznej dwuwymiarowej formuły. W drugim natomiast mamy do czynienia z rozwinięciem Sonic Generations z 2011 roku.

W kwestii Sonic Frontiers warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Wszak od pewnego czasu plotkuje się o nowym wydaniu tej pozycji, które miałoby nosić nazwę Sonic Frontiers: Definitive Edition. Nie wiadomo, czy pod nazwą tą kryć się będzie wyłącznie port na konsolę Nintendo Switch 2, czy też Sonic Team dorzuci do pakietu jakąś nową zawartość.

Źródło:https://twistedvoxel.com/hiring-scenario-writer-for-sonic-series-as-fans-await-next-major-3d-game/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

