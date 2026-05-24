Sonic Frontiers czeka na następcę. Nowy scenarzysta ma być fanem niebieskiego jeża

Ostatni duży, ulokowany w trzecim wymiarze tytuł o Sonicu ukazał się blisko 4 lata temu. Czyżby zatem przyszła pora na kontynuację?
Nowy Sonic w drodze?
Wskazywać może na to oferta pracy, którą opublikowała SEGA. Japońska firma poszukuje bowiem scenarzysty, który miałby pracować właśnie przy serii Sonic the Hedgehog. Zadania potencjalnego pracownika miałyby z jednej strony skupiać się na tworzeniu scenariusza do gier, a z drugiej również nadzór nad sesjami nagraniowymi czy też współpracę z reżyserami. Wymagania to 3-letnie doświadczenie na stanowisku głównego scenarzysty gier konsolowych. Mile widziane jest też doświadczenie w szkoleniu innych oraz, co istotne, znaczące umiejętności komunikacyjne.
