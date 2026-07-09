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Dwie strategie za darmo w Epic Games Store. Nowe prezenty do odebrania

Radosław Krajewski
2026/07/09 08:00
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Sklep rozdaje kolejne dwie gry całkowicie za darmo.

Epic Games Store rozpoczyna nową turę rozdawania darmowych gier. W nowej lipcowej ofercie znalazły się tym razem dwie strategie, które reprezentują zupełnie inny podgatunek. Pierwszym z prezentów jest Nova Lands, czyli gra polegająca na budowaniu fabryk i zarządzaniu wyspami. Drugą grą za darmo jest Tattoo Tycoon, gdzie możemy prowadzić swój własny salon tatuażu. Obie gry dostępne będą do odebrania już dzisiaj od godziny 17:00. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.

Epic Games Store

Twoim zadaniem jest zbudowanie nowego domu na tej odległej planecie przy użyciu różnego rodzaju zasobów, takich jak drewno i skały, a także nieznanych rzadkich minerałów. Każdy nowy odblokowany budynek otwiera nowe możliwości. Zacznij od małych i odkryj, jak mogą one pracować wydajniej i ułatwić Ci życie.

Duża część gry polega na przekształceniu "ciężkiej pracy" w "mądrą pracę". Zaczynasz od tworzenia wszystkiego ręcznie, a następnie odblokowujesz coraz więcej poziomów automatyzacji. Twoje boty są jednym z głównych narzędzi do tego!

Tattuga Bay było kiedyś mekką tatuażu, z czasem jednak zlikwidowano niemal wszystkie salony. Przejmujesz ostatni, który jeszcze jest czynny, z planem rozkręcenia dochodowego biznesu. Każdy mieszkaniec miasta to potencjalny przyjaciel... albo wróg. Przygotuj się na ekscentrycznych klientów, zdołowanych tatuażystów i miejscowego magnata biznesu.

Pójdź na całość i odmień wnętrze salonu. Kup nowe meble i odśwież pomieszczenia, by przyciągnąć więcej klientów. Nie bój się z nimi rozmawiać, a dowiesz się, co naprawdę lubią i czego lepiej unikać. To najlepszy sposób na zaprojektowanie tatuażu, który podbije ich serce.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Wciąż możecie za darmo odebrać dwie gry z ubiegłego tygodnia. Tylko do godziny 17:00 do swojego konta przypiszecie przygodówkę science fiction I Have No Mouth, and I Must Scream oraz beat’em’up River City Girls 2.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.epicgames.com/free-games

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Nova Lands
Tattoo Tycoon
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112