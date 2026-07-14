Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeszcze jedna darmowa gra w Epic Games Store. Tym razem coś dla fanów horrorów

Radosław Krajewski
2026/07/14 11:10
0
0

Chętni na jeszcze jedną darmówkę?

W Epic Games Store trwa prawdziwe zatrzęsienie darmowych gier. Dopiero co informowaliśmy o dwóch nowych prezentach, a sklep właśnie udostępnił następny całkowicie za darmo. Tym razem mowa o kooperacyjnym horrorze Together After Dark od studia RedForge. Tytuł zadebiutował na rynku w styczniu 2025 roku i nie zdobył większego rozgłosu. Teraz może się to zmienić i gracze mają czas tylko do 27 lipca, do godziny 03:02 czasu polskiego, aby przypisać tę produkcję do swojego konta w Epic Games Store.

Epic Games Store

Kolejna darmowa gra w Epic Games Store

Together After Dark to kooperacyjny horror dla czterech graczy, który zabierze ciebie i twoich znajomych w mrożącą krew w żyłach podróż w nieznane. Zagłębcie się w mroczny i niebezpieczny las, pełen niepokojących tajemnic oraz złowrogich energii.

Przemierzajcie zdradliwe ścieżki spowite ciemnością, gdzie każdy szelest liści i trzask łamanej gałęzi będzie potęgował wasz strach.
Bądźcie świadkami przerażających zjawisk paranormalnych, które sprawią, że zaczniecie wątpić we własne zmysły.
Poczujcie emocje wynikające ze współpracy, polegając na sobie nawzajem podczas mierzenia się z czekającymi na was wyzwaniami i koszmarami.

Poza nawiedzoną atmosferą i mrożącymi krew w żyłach spotkaniami czeka na was kluczowe zadanie: musicie znaleźć drogę ucieczki, nie dając się zauważyć.

Together After Dark oferuje niezapomnianą przygodę miłośnikom horrorów, którzy szukają emocjonującej i krwawej wyprawy ze znajomymi.

GramTV przedstawia:

Tagi:

Epic Games
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
promocje
prezent
okazja
Epic Games Store
gry za darmo
Together After Dark
RedForge
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112