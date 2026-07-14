Jeszcze jedna darmowa gra w Epic Games Store. Tym razem coś dla fanów horrorów

W Epic Games Store trwa prawdziwe zatrzęsienie darmowych gier. Dopiero co informowaliśmy o dwóch nowych prezentach, a sklep właśnie udostępnił następny całkowicie za darmo. Tym razem mowa o kooperacyjnym horrorze Together After Dark od studia RedForge. Tytuł zadebiutował na rynku w styczniu 2025 roku i nie zdobył większego rozgłosu. Teraz może się to zmienić i gracze mają czas tylko do 27 lipca, do godziny 03:02 czasu polskiego, aby przypisać tę produkcję do swojego konta w Epic Games Store.

Together After Dark to kooperacyjny horror dla czterech graczy, który zabierze ciebie i twoich znajomych w mrożącą krew w żyłach podróż w nieznane. Zagłębcie się w mroczny i niebezpieczny las, pełen niepokojących tajemnic oraz złowrogich energii.

Przemierzajcie zdradliwe ścieżki spowite ciemnością, gdzie każdy szelest liści i trzask łamanej gałęzi będzie potęgował wasz strach.

Bądźcie świadkami przerażających zjawisk paranormalnych, które sprawią, że zaczniecie wątpić we własne zmysły.

Poczujcie emocje wynikające ze współpracy, polegając na sobie nawzajem podczas mierzenia się z czekającymi na was wyzwaniami i koszmarami.

Poza nawiedzoną atmosferą i mrożącymi krew w żyłach spotkaniami czeka na was kluczowe zadanie: musicie znaleźć drogę ucieczki, nie dając się zauważyć.

Together After Dark oferuje niezapomnianą przygodę miłośnikom horrorów, którzy szukają emocjonującej i krwawej wyprawy ze znajomymi.