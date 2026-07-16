Wasze portfele zostaną rozgrzane do czerwoności. Steam ogłosił harmonogram wyprzedaży na 2027 rok

Valve ujawniło dokładny kalendarz nadchodzących promocji na drugą połowę 2026 roku i pierwszą połowę 2027 roku.

Opublikowany kalendarz obejmuje wydarzenia zaplanowane od stycznia do początku lipca 2027 roku . Valve podkreśla, że festiwale tematyczne mają pomagać graczom w odkrywaniu produkcji należących do określonych gatunków lub wykorzystujących podobne motywy. Deweloperzy otrzymają natomiast kolejne okazje do zaprezentowania swoich tytułów szerszej publiczności.

Valve z dużym wyprzedzeniem ujawniło harmonogram najważniejszych wydarzeń, festiwali oraz sezonowych wyprzedaży, które odbędą się na Steamie w pierwszej połowie 2027 roku. W planach znalazły się zarówno doskonale znane akcje promocyjne, jak i kilka wyjątkowo nietypowych inicjatyw poświęconych między innymi owcom, czarownicom, dinozaurom oraz robotom.

Pierwszym wydarzeniem nowego roku będzie Festiwal Asystentów Pulpitu, który potrwa od 14 do 18 stycznia. Niedługo później, od 25 stycznia do 1 lutego, odbędzie się Festiwal Prowadzenia Sklepów.

Luty rozpocznie się Festiwalem Owiec, zaplanowanym od 4 do 8 lutego. Tego samego miesiąca gracze będą mogli skorzystać również z Festiwalu Kanapowej Kooperacji, który potrwa od 8 do 15 lutego. Od 22 lutego do 1 marca odbędzie się natomiast pierwsza przyszłoroczna edycja Festiwalu Steam Next.

Steam Next skupia się na nadchodzących produkcjach i pozwala graczom sprawdzać bezpłatne wersje demonstracyjne. Dla twórców jest to okazja do nawiązania kontaktu z odbiorcami oraz zwiększenia liczby osób dodających ich gry do list życzeń.

W marcu zaplanowano Festiwal Rytmu, który potrwa od 8 do 15 marca. Następnie rozpocznie się pierwsza duża sezonowa promocja. Wiosenna wyprzedaż Steam 2027 odbędzie się od 18 do 25 marca. Miesiąc zakończy Festiwal Dinozaury kontra Roboty, zaplanowany od 29 marca do 5 kwietnia.

Kwiecień będzie szczególnie interesujący dla miłośników szybkich samochodów oraz bezpośrednich starć. Festiwal Gier Wyścigowych potrwa od 12 do 19 kwietnia, natomiast Festiwal Czarownic rozpocznie się 22 kwietnia i zakończy 26 kwietnia. Tego samego dnia wystartuje Festiwal Bijatyk, który potrwa do 3 maja.

W maju Valve skupi się między innymi na grach strategicznych. Festiwal Strategii Czasu Rzeczywistego odbędzie się od 10 do 17 maja. Kolejnym wydarzeniem będzie Festiwal Wspinaczki Górskiej, zaplanowany od 31 maja do 3 czerwca.

Druga edycja Festiwalu Steam Next w 2027 roku rozpocznie się 14 czerwca i potrwa do 21 czerwca. Zaledwie kilka dni później wystartuje jedna z największych corocznych akcji promocyjnych na platformie. Letnia wyprzedaż Steam 2027 odbędzie się od 24 czerwca do 8 lipca.

Warto również przypomnieć, że Steam obecnie oferuje kolejną darmową grę. Tylko do jutra macie czas na odebranie prezentu.

Pełny harmonogram wydarzeń Steam w pierwszej połowie 2027 rok u:

Styczeń 2027

Festiwal Asystentów Pulpitu: 14 – 18 stycznia

Festiwal Prowadzenia Sklepów: 25 stycznia – 1 lutego

Luty 2027

Marzec 2027

Festiwal Rytmu: 8 –15 marca

Wiosenna wyprzedaż Steam 2027 (wyprzedaż sezonowa): 18 – 25 marca

Festiwal Dinozaury kontra Roboty: 29 marca – 5 kwietnia

Kwiecień 2027