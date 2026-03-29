Niespodzianka dla fanów Sonica. Nowa wersja gry już w drodze?

Fani Sonica zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę. Niebieski jeż dość regularnie otrzymuje “czas antenowy” w ramach kolejnych produkcji, w których bierze udział.

I niewykluczone, że już niedługo pojawi się on na naszych ekranach kolejny raz. Aczkolwiek tym razem nie w nowej produkcji.

Sonic Frontiers doczeka się edycji definitywnej

Zamiast tego zapowiada się powrót do Sonic Frontiers. O co chodzi? Należałoby zapytać koreańskie Game Rating and Administration Committee, czyli tamtejszy odpowiednik naszego PEGI, który zajmuje się klasyfikowaniem gier. I właśnie w klasyfikowaniu tkwi tutaj clue sprawy, bo na stronie GRAC niespodziewanie pojawił się twór o nazwie Sonic Frontiers: Definitive Edition. Wniosek o rozpatrzenie tej produkcji przez koreańską komisję został złożony 4 lutego, rozpatrzono go zaś 9 dni później, tj. 13 lutego. Nie wiadomo jednak, co takiego miałoby w rzeczonej edycji definitywnej się znaleźć.