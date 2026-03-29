Niespodzianka dla fanów Sonica. Nowa wersja gry już w drodze?

Maciej Petryszyn
2026/03/29 19:00
Fani Sonica zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę. Niebieski jeż dość regularnie otrzymuje “czas antenowy” w ramach kolejnych produkcji, w których bierze udział.

I niewykluczone, że już niedługo pojawi się on na naszych ekranach kolejny raz. Aczkolwiek tym razem nie w nowej produkcji.

Sonic Frontiers
Sonic Frontiers doczeka się edycji definitywnej

Zamiast tego zapowiada się powrót do Sonic Frontiers. O co chodzi? Należałoby zapytać koreańskie Game Rating and Administration Committee, czyli tamtejszy odpowiednik naszego PEGI, który zajmuje się klasyfikowaniem gier. I właśnie w klasyfikowaniu tkwi tutaj clue sprawy, bo na stronie GRAC niespodziewanie pojawił się twór o nazwie Sonic Frontiers: Definitive Edition. Wniosek o rozpatrzenie tej produkcji przez koreańską komisję został złożony 4 lutego, rozpatrzono go zaś 9 dni później, tj. 13 lutego. Nie wiadomo jednak, co takiego miałoby w rzeczonej edycji definitywnej się znaleźć.

Samo Sonic Frontiers trafiło na rynek 8 listopada 2022 roku, ukazując się na komputerach osobistych, a także konsolach Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Sama produkcja była pewnym odświeżeniem formuły gier z niebieskim jeżem, przenosząc rozgrywkę do otwartego świata. Zostało to zresztą całkiem nieźle przez społeczność. Pomimo przeciętnych ocen, oscylujących z reguły w okolicach noty 7 na /10, produkcja ta sprzedała się w ponad 4,5 milionach egzemplarzy, stając się też inspiracją dla wydanego 2 lata później Sonic X Shadow Generations.

Pozostaje jednak pytanie, czy w związku z wydaniem Sonic Frontiers: Definitive Edition 4-letni tytuł doczeka się nowej zawartości. Czy może też twórcy z Sonic Teamu po prostu pozbierają wszystkie darmowe aktualizacje oraz kosmetyczne dodatki w ramach jednego, zbiorczego wydania. Niewykluczone, że wspominany wyciek z GRAC wymusi na firmie Sega wcześniej ujawnienie swoich planów względem definitywnej edycji Sonic Frontiers.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/03/sonic-frontiers-definitive-edition-rated-in-korea

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

