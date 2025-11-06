Solo Leveling na wielkim ekranie? Nowy raport z Korei Południowej wywołuje ogromne poruszenie

Solo Leveling to obecnie jedna z najgłośniejszych marek w świecie anime i to nie bez powodu. Dynamiczna fabuła, intensywne tempo akcji i świetna animacja sprawiły, że seria podbiła globalną widownię. Po zakończeniu drugiego sezonu oczy fanów są zwrócone na Sung Jinwoo i jego dalszą historię, a teraz pojawiły się bardzo głośne wieści sugerujące powrót anime na wielkim ekranie.

Film Solo Leveling jest już w produkcji?

Film Solo Leveling ma być już w produkcji. Informacje pochodzą z Seulu, od firmy Kiwoom Securities, która opublikowała raport finansowy dotyczący DNC Media, koreańskiego wydawcy Solo Leveling. Co mówi raport? Otóż, według dokumentu: