Solo Leveling na wielkim ekranie? Nowy raport z Korei Południowej wywołuje ogromne poruszenie

Świetnie przyjęte anime Solo Leveling może wkrótce spróbować podbić sferę filmów pełnometrażowych.
Solo Leveling to obecnie jedna z najgłośniejszych marek w świecie anime i to nie bez powodu. Dynamiczna fabuła, intensywne tempo akcji i świetna animacja sprawiły, że seria podbiła globalną widownię. Po zakończeniu drugiego sezonu oczy fanów są zwrócone na Sung Jinwoo i jego dalszą historię, a teraz pojawiły się bardzo głośne wieści sugerujące powrót anime na wielkim ekranie.
Film Solo Leveling jest już w produkcji?
Film Solo Leveling ma być już w produkcji. Informacje pochodzą z Seulu, od firmy Kiwoom Securities, która opublikowała raport finansowy dotyczący DNC Media, koreańskiego wydawcy Solo Leveling. Co mówi raport? Otóż, według dokumentu:
Drugi sezon anime Solo Leveling, wyprodukowany przez japoński komitet, miał premierę 10 października i odniósł jeszcze większy sukces niż sezon pierwszy. Obecnie kolejny projekt będzie realizowany jako film, a nie kolejny sezon telewizyjny.
Raport porównuje tę decyzję do hitów pokroju Demon Slayer, który dzięki premierze kinowej osiągnął ogromny sukces finansowy. Według Kiwoom Securities, podobna strategia może przynieść wykładnicze wyniki kasowe także Solo Leveling. na ten moment DNC Media nie wydało oficjalnego oświadczenia. Studio A-1 Pictures odpowiedzialne za anime również milczy w temacie. Po zakończeniu drugiego sezonu anime w marcu 2025 roku nie padły żadne konkretne zapowiedzi. Mimo wszystko studio otwarcie sygnalizowało chęć kontynuacji marki, a najnowszy raport rozbudził ekscytację wśród fanów i branży.
Rynek anime w kinach dynamicznie rośnie. Demon Slayer: Mugen Train pobiło rekordy box office na całym świecie. Chainsaw Man również zanotował wysoką frekwencję kinową. Solo Leveling zdobyło nagrodę Anime Roku na Crunchyroll Awards. Dodatkowo fandom jest ogromny i aktywny, a więc Solo Leveling ma idealny moment na stworzenie widowiskowej adaptacji kinowej, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę walk Jinwoo w kolejnych wątkach fabularnych. Kiedy moglibyśmy zobaczyć film? Fani obstawiają, że najbardziej prawdopodobnym oknem premiery jest rok 2026 i mielibyśmy zobaczyć film kinowy jeszcze przed trzecim sezonem anime.
