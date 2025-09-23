Film Demon Slayer: Infinity Castle stał się największym sukcesem kasowym w całej historii japońskiego kina

Najnowsza superprodukcja na podstawie kultowej mangi i anime stała się najbardziej dochodowym japońskim filmem wszech czasów, detronizując swojego poprzednika, czyli Demon Slayer: Mugen Train. Taki sukces jaki osiągnęło Demon Slayer: Infinity Castle raczej nie prędko się powtórzy.
Demon Slayer: Infinity Castle sukcesem kasowym w Japonii
Film rozpoczął triumfalny marsz od otwarcia w Ameryce Północnej, gdzie zarobił 70 milionów dolarów w premierowy weekend, ustanawiając rekord najlepszego otwarcia anime w historii tamtejszego rynku. Globalnie Infinity Castle zgromadził już 555 milionów dolarów, co daje mu pozycję najlepiej zarabiającego filmu anime w dziejach oraz największego japońskiego hitu kasowego w ogóle. To aż o 49 milionów dolarów więcej niż wynik osiągnięty przez Mugen Train z 2020 roku. Na rodzimym rynku japońskim Mugen Train wciąż prowadzi z wynikiem 40,75 miliarda jenów, podczas gdy Infinity Castle osiągnął na ten moment 34,1 miliarda jenów, jednak przewaga nowej odsłony stale rośnie głównie dzięki rynkom zagranicznym.
