Film Demon Slayer: Infinity Castle stał się największym sukcesem kasowym w całej historii japońskiego kina

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/23 17:00
Demon Slayer: Infinity Castle zapisuje się w historii kina, bijąc wszelkie możliwe rekordy.

Najnowsza superprodukcja na podstawie kultowej mangi i anime stała się najbardziej dochodowym japońskim filmem wszech czasów, detronizując swojego poprzednika, czyli Demon Slayer: Mugen Train. Taki sukces jaki osiągnęło Demon Slayer: Infinity Castle raczej nie prędko się powtórzy.

Demon Slayer: Infinity Castle
Demon Slayer: Infinity Castle

Demon Slayer: Infinity Castle sukcesem kasowym w Japonii

Film rozpoczął triumfalny marsz od otwarcia w Ameryce Północnej, gdzie zarobił 70 milionów dolarów w premierowy weekend, ustanawiając rekord najlepszego otwarcia anime w historii tamtejszego rynku. Globalnie Infinity Castle zgromadził już 555 milionów dolarów, co daje mu pozycję najlepiej zarabiającego filmu anime w dziejach oraz największego japońskiego hitu kasowego w ogóle. To aż o 49 milionów dolarów więcej niż wynik osiągnięty przez Mugen Train z 2020 roku. Na rodzimym rynku japońskim Mugen Train wciąż prowadzi z wynikiem 40,75 miliarda jenów, podczas gdy Infinity Castle osiągnął na ten moment 34,1 miliarda jenów, jednak przewaga nowej odsłony stale rośnie głównie dzięki rynkom zagranicznym.

GramTV przedstawia:

Według danych Deadline, największe przychody (w dolarach) z rynków podlegających Sony-Crunchyroll przyniosły Meksyk (15,1 mln), Hongkong (12,4 mln), Indie (8,1 mln), Wielka Brytania (7,5 mln) i Indonezja (7,3 mln). Ogromny sukces film odniósł również w krajach niezależnych od Crunchyroll, takich jak Korea Południowa (37,3 mln) i Tajwan (25 mln). Również w Europie film zadebiutował z dobrymi wynikami. We Francji film zarobił 8,6 mln dolarów, a w Niemczech 8,2 mln.

Na tym jednak triumfy Infinity Castle się nie kończą. Już 8 października produkcja trafi do kin w Chinach, co może otworzyć drogę do przekroczenia magicznej granicy miliarda dolarów wpływów na całym świecie. Spodziewaliście się tak ogromnego sukcesu po Demon Slayer: Infinity Castle?

Źródło:https://screenrant.com/demon-slayer-infinity-castle-box-office-japan-success-history

Tagi:

Popkultura
film
rekord
Japonia
popkultura
anime
manga
film akcji
sukces kasowy
film anime
kinematografia
sukces
Demon Slayer: Infinity Castle
Demon Slayer
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

