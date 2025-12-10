Nowe Na skraju jutra na zwiastunie i z datą premierą. Ekranizacja słynnego science fiction już wkrótce do obejrzenia w kinach

All You Need Is Kill – nowy zwiastun i data kinowej premiery anime na podstawie Na skraju jutra
W zapowiedzi twórcy potwierdzili, że film zadebiutuje w Ameryce Północnej 16 stycznia za sprawą dystrybutora GKIDS. Za reżyserię odpowiada Kenichiro Akimoto, a projekt przygotowało cenione STUDIO4°C, które ma na swoim koncie między innymi Tekkonkinkreet oraz Children of the Sea. Produkcję nadzoruje Warner Bros. Japan, a w głównych rolach usłyszymy Ai Mikami jako Ritę oraz Natsukiego Hanae jako Keijiego. Wersja anglojęzyczna nie została przygotowana na potrzeby amerykańskiego debiutu kinowego, jednak film nadal zapowiada się na jedną z ciekawszych premier początku roku.
Fabuła ponownie eksploruje motyw pętli czasowej znany z filmu Na skraju jutra. Bohaterka ginie w starciu z tajemniczą rasą najeźdźców, po czym budzi się o jeden dzień wcześniej. Kolejne zgony prowadzą do odkrycia, że nie jest jedyną osobą uwięzioną w cyklu śmierci i odrodzenia. Od tej chwili dwoje protagonistów wspólnie szuka sposobu na wyrwanie się z koszmaru i zrozumienie natury niekończącej się pętli.
Po inwazji nieznanych istot Rita wpada w pętlę czasową. Każda śmierć sprawia, że wraca do tego samego momentu. Postanawia walczyć, ale ciężar nieskończonego cierpienia staje się nie do zniesienia. Wtedy spotyka Keijiego, który mówi: „Kiedy ty umierasz, ja także wracam”. Razem próbują zmienić przyszłość – czytamy w opisie fabuły.
GramTV przedstawia:
Dla osób znających film Na skraju jutra lub mangową adaptację materiału źródłowego nowe anime może okazać się świeżym spojrzeniem na świat Sakurazakiego. Rok 2025 był dla japońskiej animacji okresem niezwykle bogatym w kinowe premiery i powstaje więc pytanie, czy All You Need Is Kill dobrze otworzy przyszły rok dla miłośników anime na dużym ekranie.
