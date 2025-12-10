Nowe Na skraju jutra na zwiastunie i z datą premierą. Ekranizacja słynnego science fiction już wkrótce do obejrzenia w kinach

Niestety nic nie wiadomo o polskiej dacie debiutu.

Filmowa adaptacja powieści Hiroshiego Sakurazakiego powraca w zupełnie nowej odsłonie anime. Produkcja zatytułowana All You Need Is Kill została już pokazana japońskiej publiczności oraz zaprezentowana na kilku festiwalach, a teraz potwierdzono jej premierę w Ameryce. Widzowie otrzymali przy okazji nowy zwiastun, który pozwala lepiej przyjrzeć się stylistyce i dynamicznym scenom akcji.

All You Need Is Kill – nowy zwiastun i data kinowej premiery anime na podstawie Na skraju jutra

W zapowiedzi twórcy potwierdzili, że film zadebiutuje w Ameryce Północnej 16 stycznia za sprawą dystrybutora GKIDS. Za reżyserię odpowiada Kenichiro Akimoto, a projekt przygotowało cenione STUDIO4°C, które ma na swoim koncie między innymi Tekkonkinkreet oraz Children of the Sea. Produkcję nadzoruje Warner Bros. Japan, a w głównych rolach usłyszymy Ai Mikami jako Ritę oraz Natsukiego Hanae jako Keijiego. Wersja anglojęzyczna nie została przygotowana na potrzeby amerykańskiego debiutu kinowego, jednak film nadal zapowiada się na jedną z ciekawszych premier początku roku.