Solidny wynik Nagiej broni w box office? To zależy

Naga broń, kontynuacja kultowej serii komediowej z lat 80. i 90., wystartowała z solidnym wynikiem otwarcia. Mamy do czynienia z 17. milionami dolarów w pierwszy weekend. Globalne wpływy z kinowych kas wynoszą 28 milionów dolarów. W kontekście gatunku komediowego to całkiem niezły start, ale nie gwarantuje jeszcze sukcesu finansowego.

Naga broń – czy film już teraz na siebie zarabia?

To wciąż zbyt mało, by film wyszedł na zero. Trzeba brać pod uwagę, że produkcja kosztowała 42 miliony dolarów, a studio Paramount wydało dodatkowe dziesiątki milionów na marketing. Zanim więc Naga broń zacznie zarabiać na siebie, będzie musiało upłynąć jeszcze sporo wody w rzece. Dla porównania, większość wysokobudżetowych komedii z ostatnich lat nie zdołała nawet przekroczyć progu opłacalności.