31 lat minęło od premiery komedii, przy której śmialiśmy się do rozpuku

Wielu uznaje tę kultową komedię za najlepszą w dorobku Jima Carreya. A niewielu wie, że główny aktor zgarnął za rolę kilkadziesiąt razy więcej niż jego ekranowy partner

6 grudnia 1994, czyli dokładnie 31 lat temu, na ekrany (amerykańskich) kin wszedł Głupi i głupszy – kultowa komedia drogi w reżyserii Petera Farrelly’ego. Ten film rozkręcił karierę Jima Carreya na dobre. Warto jednak podkreślić, że 1994 rok był dla aktora przełomowy także za sprawą występu w kultowej Masce. Od tamtej pory aktor nieprzerwanie bawi nas swymi występami – ostatnio chociażby serii Sonic. Głupi i głupszy – 31 lat od premiery tego komediowego hitu Wróćmy jednak do Głupiego i głupszego. Film opowiada historię dwóch wyjątkowo niezdarnych przyjaciół: Lloyda Christmasa i Harry’ego Dunne’a, którzy wplątują się w absurdalne przygody. Wszystko za sprawą chęci zwrócenia pięknej kobiecie jej torby. Ich podróż przez Stany Zjednoczone pełna jest komicznych niefortunności, groteskowych sytuacji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji.

Choć budżet filmu wynosił jedynie około 16 milionów dolarów, produkcja okazała się ogromnym sukcesem, zarabiając na całym świecie blisko 248 milionów dolarów. Wysoka gaża Jima Carreya, wynosząca aż 7 milionów dolarów, była wówczas rekordowa dla aktora komediowego i wynikała z jego ogromnej popularności po sukcesie filmu Ace Ventura: Psi detektyw. Dla porównania, jego ekranowy partner Jeff Daniels otrzymał wówczas znacznie mniejsze wynagrodzenie – 50 tysięcy dolarów. Nie przeszkodziło im to jednak stworzyć niezapomnianego duetu. Od premiery Głupi i głupszy zyskał status kultowego, a wielu fanów i krytyków uważa go za jeden z najlepszych filmów w dorobku Carreya. Humor, chemia bohaterów i absurdalna fabuła sprawiły, że komedia przeszła do historii lat 90.

GramTV przedstawia:

Słynny krytyk filmowy, Roger Ebert, pisał o filmie: Był moment, że w „Dumb and Dumber” śmiałem się tak głośno, że się zażenowałem. Po prostu nie mogłem przestać. Sukces filmu sprawił, że powstały kolejne produkcje – prequel, animację oraz kontynuację Głupi i głupszy bardziej z 2014 roku, w której Carrey i Daniels ponownie wcielili się w swoje ikoniczne role. Choć sequel zebrał mieszane recenzje, okazał się komercyjnym sukcesem, pokazując, że przygody Lloyda i Harry’ego wciąż przyciągają widzów.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





