Reżyser oryginalnej Nagiej broni krytykuje reboot: „Próbowali skopiować nasz styl. Wszyscy robią to dla pieniędzy”

David Zucker, współtwórca klasycznego stylu parodii i reżyser dwóch pierwszych części Nagiej broni, ostro wypowiedział się na temat rebootu serii z Liamem Neesonem i Pamelą Anderson. W rozmowie z programem Woman’s World stwierdził, że nowa wersja „całkowicie pomija” charakterystyczny humor, który on, jego brat Jerry oraz Jim Abrahams wypracowali przez dekady.
Reżyser oryginalnej Nagiej broni krytykuje reboot
Twórca zwrócił uwagę, że styl oryginalnej Nagiej broni był tak nieoczywisty, że współczesnym twórcom wciąż umyka, że się na nim wzorują:
Mój brat Jerry i nasz partner Jim Abrahams zaczęli kręcić komedie parodiujące 50 lat temu i stworzyliśmy własny styl. Zrobiliśmy to tak dobrze, że najwyraźniej wygląda to na łatwe – powiedział Zucker. Ludzie zaczęli go kopiować, jak Seth MacFarlane w nowym filmie Naga broń. Zupełnie mu to umknęło.
Reboot powstał jednak pod okiem Akivy Schaffera, który pełni rolę reżysera i współscenarzysty. Seth MacFarlane jest jednym z producentów filmu i dostarczył dodatkowe materiały do scenariusza.
Zucker skomentował również budżet produkcji. Nowy Naga broń kosztowała 42 mln dolarów. Oryginał z 1988 roku powstał za 14,5 mln, co po uwzględnieniu inflacji daje około 38 mln dolarów — a więc wcale nie tak daleko od kosztów rebootu. Reżyser uważa jednak, że wysoki budżet nie służy komedii.
Nie powinno się wydawać zbyt dużo pieniędzy na komedie. Duże budżety i komedia to przeciwieństwa, a w nowej Nagiej broni widać, że wydali mnóstwo pieniędzy na sceny pełne technicznego sznytu, próbując jednocześnie skopiować nasz styl – powiedział.
Zucker dodał również, że w jego ocenie nowa odsłona powstała z jednego powodu: „Wszyscy teraz robią to dla pieniędzy i wydaje się, że to jedyny powód, dla którego chcieli nakręcić nową Nagą broń”. Czy faktycznie się to opłaciło? Film zarobił raptem 100 mln dolarów na całym świecie osiągając umiarkowany sukces.
