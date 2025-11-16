Reżyser oryginalnej Nagiej broni krytykuje reboot: „Próbowali skopiować nasz styl. Wszyscy robią to dla pieniędzy”

David Zucker, współtwórca klasycznego stylu parodii i reżyser dwóch pierwszych części Nagiej broni, ostro wypowiedział się na temat rebootu serii z Liamem Neesonem i Pamelą Anderson. W rozmowie z programem Woman’s World stwierdził, że nowa wersja „całkowicie pomija” charakterystyczny humor, który on, jego brat Jerry oraz Jim Abrahams wypracowali przez dekady.

Reżyser oryginalnej Nagiej broni krytykuje reboot

Twórca zwrócił uwagę, że styl oryginalnej Nagiej broni był tak nieoczywisty, że współczesnym twórcom wciąż umyka, że się na nim wzorują: