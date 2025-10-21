Amazon kasuje swój kolejny serial. To remake niezwykle popularnej produkcji

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Amazon skasował aż dwa swoje oryginalne seriale, które debiutowały na Prime Video w letnim sezonie. Teraz ten sam los spotkał serial, którego premiera odbyła się rok temu. Mowa o australijskim remake’u kultowego The Office. Serial nie powróci z drugim sezonem, a powodem są kiepskie opinie i słaba oglądalność. Tym samym produkcja została skasowana niemal rok po swojej premierze. Była to trzynasta międzynarodowa wersja popularnego mockumentu.

The Office Australia skasowany przez Amazona po jednym sezonie

W australijskiej odsłonie w głównej roli wystąpiła Felicity Ward jako Hannah Howard, dyrektorka firmy zajmującej się opakowaniami, która próbuje ratować swój oddział przed zamknięciem. Obsada obejmowała również Edith Poor, Steena Raskopoulosa, Josha Thomsona, Shari Sebbens i Zoe Terakes.