Amazon kasuje swój kolejny serial. To remake niezwykle popularnej produkcji

Radosław Krajewski
2025/10/21 12:00
1
0

Platforma Prime Video postanowiła nie przedłużać tego serialu.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Amazon skasował aż dwa swoje oryginalne seriale, które debiutowały na Prime Video w letnim sezonie. Teraz ten sam los spotkał serial, którego premiera odbyła się rok temu. Mowa o australijskim remake’u kultowego The Office. Serial nie powróci z drugim sezonem, a powodem są kiepskie opinie i słaba oglądalność. Tym samym produkcja została skasowana niemal rok po swojej premierze. Była to trzynasta międzynarodowa wersja popularnego mockumentu.

The Office Australia

The Office Australia skasowany przez Amazona po jednym sezonie

W australijskiej odsłonie w głównej roli wystąpiła Felicity Ward jako Hannah Howard, dyrektorka firmy zajmującej się opakowaniami, która próbuje ratować swój oddział przed zamknięciem. Obsada obejmowała również Edith Poor, Steena Raskopoulosa, Josha Thomsona, Shari Sebbens i Zoe Terakes.

Produkcja zebrała dobre recenzje, uzyskując 71% pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes. Widownia jednak nie była równie entuzjastyczna i wśród widzów wynik spadł do 40%.

GramTV przedstawia:

Akcja serialu skupiała się na codziennych perypetiach pracowników australijskiego biura, gdzie humor i absurdy biurowego życia łączyły się z wątkiem osobistej walki o przetrwanie w korporacyjnym świecie. Australijska wersja The Office była pierwszą w historii serii, w której główną postać grała kobieta.

The Office Australia pozostanie dostępny na platformie Prime Video. Warto przypomnieć, że już 14 listopada na Canal+ zadebiutuje kolejny sezon The Office PL. Z kolei na SkyShowtime pojawi się spin-off The Office zatytułowany The Paper.

Źródło:https://collider.com/the-office-australian-remake-cancelled-after-1-season/

Popkultura
serial
remake
Amazon
streaming
komedia
Amazon Prime Video
The Office
skasowany serial
Prime Video
The Office Australia
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
JakiśNick
Gramowicz
Dzisiaj 12:37

Był nieśmieszny, więc dobrze im tak.




