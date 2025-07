Uwaga - aż 91% recenzji Nagiej broni jest pozytywnych. To jedna z najlepiej ocenianych komedii ostatnich lat

Film wyreżyserował Akiva Schaffer (The Lonely Island), a za produkcję odpowiada Seth MacFarlane, znany z Family Guya i Teda. W obsadzie znaleźli się także: Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Danny Huston, Liza Koshy, Cody Runnels oraz CCH Pounder.

Reboot trwa tylko 85 minut, ale, jak wskazują krytycy, “dowozi” imponującą liczbę gagów. Liam Neeson, znany z ról dramatycznych i kina akcji, z zaskakującą skutecznością wciela się w nową wersję porucznika Franka Drebina. Jak sam powiedział w jednym z wywiadów: „Potrzebujemy humoru, bo wszyscy mamy przechlapane”.

Oto kilka cytatów z recenzji:

Naga broń to bez wątpienia najlepsza komedia roku. Jest pełen żartów, żartów i nie zwalnia tempa aż do ostatniej sceny po napisach końcowych.

W czasach, gdy świetne komedie są rzadkością, reboot Nagiej broni to triumfalny powrót do formy. Szczerze mam nadzieję, że przewyższy oczekiwania kasowe, bo zasługuje na to, by stać się początkiem nowej trylogii.