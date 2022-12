Słynny Buster Sword jako kontroler!

O kreatywności youtubera o nicku SuperLouis64 mogliście usłyszeć już wcześniej. To on stoi za kontrolerem wykonanym z bananów, który testował podczas zabawy w Elden Ring. Kreatywny fan udowodnił również, że w produkcję FromSoftware da się grać przy pomocy sprzętu do Ring Fit Adventure. Tym razem powraca z nowym, jeszcze ciekawszym projektem.

Poczuj się jak Cloud!

SuperLouis64 stworzył kolejny oryginalny kontroler. Tym razem bazą jego projektu był słynny Buster Sword. Charakterystyczną broń możecie kojarzyć głównie za sprawą Final Fantasy VII. Jak możecie zaobserwować na poniższym wideo, urządzenie jest w pełni sprawne i reaguje na ruch.



Louis próbował używać go nawet w Elden Ring, ale ze względu na rozmiar miecz nie jest wystarczająco dynamiczny, by poradzić sobie z takimi wyzwaniami. Całkiem przyzwoicie sprawdza się jednak w Final Fantasy VII Remake. Najsłabszym punktem kontrolera jest jego waga, a ciągłe wymachy bronią naprawdę szybko męczą.