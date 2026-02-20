Legendarne science fiction zostało przedwcześnie skasowane. Teraz wraca z nową historią

Kultowa marka science fiction wraca po kilku latach ciszy. Po sześciu latach od poprzedniego projektu uniwersum Czerwonego Karła znów powraca, choć tym razem w nieco innej formie. Twórca serii, Rob Grant, oficjalnie zapowiedział zupełnie nową historię zatytułowaną Red Dwarf: Titan, która ukaże się 16 lipca 2026 roku. Nie będzie to jednak serial, ani film, ale książka.

Czerwony Karzeł – uniwersum powraca w nowej książce

Brytyjski serial komediowy science fiction zadebiutował w 1988 roku i był emitowany do 1999 roku, z przerwą w połowie lat dziewięćdziesiątych. Produkcja zakończyła się z powodu spadającego zainteresowania ze strony nadawcy, mimo że widownia przez lata pozostała wierna serii. Po dłuższej nieobecności marka powróciła w 2009 roku, doczekała się kolejnych sezonów oraz specjalnego odcinka, który zadebiutował w 2020 roku. Później projekt ponownie zamknięto, gdy UKTV zaczęło odchodzić od produkcji komediowych.