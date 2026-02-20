Zaloguj się lub Zarejestruj

Legendarne science fiction zostało przedwcześnie skasowane. Teraz wraca z nową historią

Radosław Krajewski
2026/02/20 17:00
Fani poznają dalszy ciąg tej opowieści.

Kultowa marka science fiction wraca po kilku latach ciszy. Po sześciu latach od poprzedniego projektu uniwersum Czerwonego Karła znów powraca, choć tym razem w nieco innej formie. Twórca serii, Rob Grant, oficjalnie zapowiedział zupełnie nową historię zatytułowaną Red Dwarf: Titan, która ukaże się 16 lipca 2026 roku. Nie będzie to jednak serial, ani film, ale książka.

Czerwony Karzeł
Czerwony Karzeł

Czerwony Karzeł – uniwersum powraca w nowej książce

Brytyjski serial komediowy science fiction zadebiutował w 1988 roku i był emitowany do 1999 roku, z przerwą w połowie lat dziewięćdziesiątych. Produkcja zakończyła się z powodu spadającego zainteresowania ze strony nadawcy, mimo że widownia przez lata pozostała wierna serii. Po dłuższej nieobecności marka powróciła w 2009 roku, doczekała się kolejnych sezonów oraz specjalnego odcinka, który zadebiutował w 2020 roku. Później projekt ponownie zamknięto, gdy UKTV zaczęło odchodzić od produkcji komediowych.

Nowa książka Red Dwarf: Titan będzie pierwszą powieścią osadzoną w tym uniwersum od trzech dekad. Rob Grant pracuje nad nią wspólnie z Andrew Marshallem, scenarzystą komediowym, z którym wcześniej współtworzył projekty Quanderhorn oraz The Nether Regions. Historia przeniesie fanów do wydarzeń sprzed katastrofy, która zniszczyła załogę statku kosmicznego Czerwonego Karła. Tym razem akcja skupi się na okresie, gdy statek znajdował się na orbicie Tytana, a członkowie załogi przygotowywali się do zejścia na powierzchnię księżyca, każdy z własnymi planami i motywacjami.

GramTV przedstawia:

Spokojną rutynę przerywa jednak tajemnicza wiadomość z przyszłości, która wciąga bohaterów w dramatyczny wyścig o uratowanie nie tylko własnej rzeczywistości, lecz także wszystkich innych. Wiele wskazuje na to, że centralnymi postaciami historii będą młodsi Lister i Rimmer, co już wcześniej sugerowały materiały koncepcyjne projektu.

Choć część fanów wciąż liczy na pełnoprawny powrót serialu na ekrany, sukces nowej powieści może odegrać kluczową rolę w przyszłości marki. Sprzedaż książki pokaże, czy zainteresowanie uniwersum nadal jest wystarczająco duże, by uzasadnić kolejne produkcje, być może również telewizyjne.

Red Dwarf: Titan
Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/cult-sci-fi-returns-with-first-new-release-in-6-years-after-tragic-cancellation/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

