Timberborn 1.0 zalicza poślizg. Bobry ustępują miejsca konkurencji

Mikołaj Berlik
2026/02/24 11:00
Zbieżność premier nie na rękę deweloperom.

Pełna wersja polskiego hitu o inteligentnych bobrach, która od ponad czterech lat znajduje się we wczesnym dostępie, nie zadebiutuje planowanego 5 marca. Twórcy ogłosili, że premiera wersji 1.0 została przesunięta o tydzień – nowa data to 12 marca 2026 roku.

Timberborn
Timberborn

Dlaczego Timberborn ucieka z 5 marca?

Powodem nie są problemy techniczne, lecz niezwykle tłoczny kalendarz wydawniczy. Studio Mechanistry otwarcie przyznało, że woli nie rywalizować o uwagę graczy z dwoma innymi, dużymi premierami zaplanowanymi na ten sam dzień. Choć deweloperzy nie podali konkretnych tytułów, możemy zakładać, że pierwszą produkcją jest Slay the Spire 2 – kontynuacja kultowego karcianego roguelike'a, na którą czekają miliony graczy. Zadebiutuje także Songs of Conquest: Rise Eternal – duży dodatek/samodzielną odsłonę popularnej strategii turowej. Wspomina się również o Planet of Lana 2: Children of the Leaf, którego premiera została ogłoszona niemal w tym samym momencie co data Timberborn.

Twórcy starają się podchodzić do sytuacji z humorem, twierdząc, że „bobry są bardzo miłe i z chęcią zrobią miejsce innym”. W rzeczywistości to czysto biznesowa decyzja – w zalewie głośnych premier mniejszy projekt, nawet tak udany jak Timberborn, mógłby zostać niezauważony przez algorytmy sklepów cyfrowych.

Ludzkość zamieniła Ziemię w suchą pustynię i zginęła, ale niektóre gatunki przystosowały się i ewoluowały. Wybierz jedną z frakcji bobrów i sprawdź, jak długo przetrwa Twoja kolonia.
Społeczności bobrów

Kontroluj jedną z dwóch frakcji bobrów: przyjaznych naturze Folktails lub pracowitych Iron Teeth. Każda frakcja ma unikalne budynki, technologie i cechy rozgrywki. Wybierz to, co pasuje do Twojego stylu gry!

Dla graczy, którzy czekają na pełne wydanie od 2021 roku, te dodatkowe siedem dni nie powinno stanowić problemu. Szczególnie że studio cały czas wykorzystuje ten czas na szlifowanie poprawek w wersji beta.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1062090/view/523116750517045384

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:22

O mnie nie muszą się martwić. Kupiłem już dawno. Fajna gierka. Taka z pomysłem. Za dużo mamy base builderow które wyglądają i działają tak samo. Sam nietuzinkowy pomysł sprawił że postanowiłem dać im szansę i nie żałuję. 




