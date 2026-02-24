Timberborn 1.0 zalicza poślizg. Bobry ustępują miejsca konkurencji

Pełna wersja polskiego hitu o inteligentnych bobrach, która od ponad czterech lat znajduje się we wczesnym dostępie, nie zadebiutuje planowanego 5 marca. Twórcy ogłosili, że premiera wersji 1.0 została przesunięta o tydzień – nowa data to 12 marca 2026 roku.

Dlaczego Timberborn ucieka z 5 marca?

Powodem nie są problemy techniczne, lecz niezwykle tłoczny kalendarz wydawniczy. Studio Mechanistry otwarcie przyznało, że woli nie rywalizować o uwagę graczy z dwoma innymi, dużymi premierami zaplanowanymi na ten sam dzień. Choć deweloperzy nie podali konkretnych tytułów, możemy zakładać, że pierwszą produkcją jest Slay the Spire 2 – kontynuacja kultowego karcianego roguelike'a, na którą czekają miliony graczy. Zadebiutuje także Songs of Conquest: Rise Eternal – duży dodatek/samodzielną odsłonę popularnej strategii turowej. Wspomina się również o Planet of Lana 2: Children of the Leaf, którego premiera została ogłoszona niemal w tym samym momencie co data Timberborn.