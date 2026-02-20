Slay the Spire 2 idzie o krok dalej. Twórcy stawiają na czteroosobową współpracę

Roguelike’owy deckbuilder zadebiutuje we wczesnym dostępie w marcu.
Slay the Spire 2 zmierza do wczesnego dostępu na platformie Steam. Premiera w Early Access zaplanowana jest na marzec 2026 roku, a nowy opis gry przyniósł szczegóły dotyczące zawartości oraz potwierdzenie obecności trybu kooperacji. Twórcy zdecydowali się rozszerzyć formułę rozgrywki o możliwość wspólnej zabawy w maksymalnie czteroosobowym składzie.
Slay the Spire 2 stawia na współpracę. Kontynuacja wprowadzi tryb kooperacji dla czterech graczy
Mega Crit zapowiada wprowadzenie kart zaprojektowanych specjalnie z myślą o trybie wieloosobowym oraz systemów pozwalających na tworzenie synergii między postaciami. Slay the Spire 2 ma także rozbudować świat przedstawiony i zaproponować nowe postacie.
Jednocześnie projekt nie uniknął zmian w harmonogramie produkcji. Początkowo Early Access planowano na końcówkę 2025 roku, jednak we wrześniu ubiegłego roku studio ogłosiło przesunięcie premiery. Deweloperzy tłumaczyli decyzję chęcią dodania większej liczby elementów oraz utrzymania wysokiego poziomu jakości, którego oczekują zarówno oni sami, jak i społeczność graczy. Twórcy zaznaczyli, że druga odsłona już na etapie wczesnego dostępu będzie oferować znacznie więcej zawartości niż pierwsza część w podobnym momencie rozwoju.
Powraca ostateczny roguelike’owy deckbuilder!
Przez tysiąc lat Iglica pozostawała uśpiona, a jej tajemnice spoczywały w zapomnieniu wraz z czyhającymi w niej koszmarami. Teraz jednak ponownie się otworzyła – bardziej wygłodniała i niebezpieczna niż kiedykolwiek, pochłaniając każdego, kto odważy się rozpocząć wspinaczkę.
Nowe zagrożenia wymagają lepszych strategii, nieustannej przebiegłości oraz niezłomnej determinacji. Przechytrz brutalne próby Iglicy i odkryj prawdę skrytą na jej szczycie.
Czy podejmiesz wyzwanie samotnie, czy poprosisz o pomoc innych śmiałków? – czytamy w opisie gry.
Przypomnijmy raz jeszcze, że Slay the Spire 2 ukaże się w marcu 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste w ramach wczesnego dostępu.
