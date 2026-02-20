Slay the Spire 2 idzie o krok dalej. Twórcy stawiają na czteroosobową współpracę

Slay the Spire 2 zmierza do wczesnego dostępu na platformie Steam. Premiera w Early Access zaplanowana jest na marzec 2026 roku, a nowy opis gry przyniósł szczegóły dotyczące zawartości oraz potwierdzenie obecności trybu kooperacji. Twórcy zdecydowali się rozszerzyć formułę rozgrywki o możliwość wspólnej zabawy w maksymalnie czteroosobowym składzie.

Slay the Spire 2 stawia na współpracę. Kontynuacja wprowadzi tryb kooperacji dla czterech graczy

Mega Crit zapowiada wprowadzenie kart zaprojektowanych specjalnie z myślą o trybie wieloosobowym oraz systemów pozwalających na tworzenie synergii między postaciami. Slay the Spire 2 ma także rozbudować świat przedstawiony i zaproponować nowe postacie.