To nie jest udana premiera Ubisoftu. Mniej niż tysiąc graczy na Steamie

TCG w uniwersum Might & Magic nie wzbudziło zbyt dużego zainteresowania na platformie Valve . Chociaż produkcja jest darmowa i każdy może ją przetestować bez problemu, to chętnych zbytnio nie było. Skoro więc na starcie jest tak źle, to pytanie, jak sprawy będą wyglądać, gdy od wypuszczenia gry minie więcej czasu?

Tak czy inaczej, Might & Magic Fates - Heroes TCG w najlepszym momencie, który miał miejsce 16 lutego, czyli w dniu wczesnodostępowej premiery, przyciągnęło przed ekrany… 993 osoby. Z kolei w trakcie ostatniej doby największa liczba graczy, którzy jednocześnie przebywali na serwerze, to 706 .

Trudno zatem mówić o choćby przyzwoitym początku. Aczkolwiek trzeba też odnotować, iż kolekcjonerska karcianka od Ubisoftu otrzymała również wersje na urządzenia mobilne z Androidem i iOS-em. W tym pierwszym wypadku przełożyło się to na ponad 100 tysięcy pobrań i raczej średnią ocenę 4,3. Nieco lepiej jest w ekosystemie Apple, gdzie nota zatrzymała się na razie na poziomie 4,6.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Ubisoft miał już kiedyś swoją karciankę w świecie Might & Magic. Mowa tutaj o Might & Magic: Duel of Champions, które również było darmowe i tylko na Steamie zgromadziło nawet 6 371 użytkowników. Do tego dochodzili też gracze korzystający z launchera Ubi oraz z iOS-a. Niemniej w połowie 2015 roku, zaledwie 2 lata po premierze, podjęto decyzję o zamknięciu serwerów tamtej gry, do którego doszło pod koniec roku 2016.