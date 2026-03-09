Filozofia twórców Slay the Spire 2 - równe szanse dla wszystkich. Mega Crit krytykuje mikrotransakcje

Zamiast sprzedawać własne dodatki, studio kładzie ogromny nacisk na wspieranie społeczności modderskiej. Slay the Spire 2 (stworzone na silniku Godot) zostało zaprojektowane tak, by ułatwić graczom modyfikowanie niemal każdego elementu kodu.

Najlepsza gra typu roguelike deckbuilder powraca!

Przez 1000 lat Wieża pozostawała w stanie uśpienia, a jej sekrety zostały pogrzebane, a okropności zapomniane. Teraz została ponownie otwarta, bardziej głodna i niebezpieczna niż kiedykolwiek, pożerając wszystkich, którzy odważą się na nią wejść.

Nowe niebezpieczeństwa wymagają ostrzejszych strategii, nieustępliwej przebiegłości i niezachwianej determinacji. Przechytrz brutalne próby Wieży i odkryj prawdy ukryte na jej szczycie.

Czy spróbujesz wspiąć się sam, czy poprosisz o pomoc innych poszukiwaczy przygód?