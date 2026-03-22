Slay the Spire 2 mocno krytykowane. Twórcy reagują na głosy niezadowolenia po ostatniej łatce

Mega Crit, twórcy wyczekiwanego Slay the Spire 2, musieli zmierzyć się z pierwszą poważną falą krytyki po wydaniu nowej aktualizacji balansującej w fazie wczesnego dostępu. Choć gra odnosi gigantyczny sukces, niektóre zmiany w mechanice nie przypadły do gustu społeczności.

Najnowsza aktualizacja, która miała na celu poprawę balansu rozgrywki, wywołała niespodziewanie silny opór ze strony graczy. W krótkim czasie pojawiły się tysiące negatywnych recenzji. Gracze skarżyli się, że zmiany całkowicie zrujnowały ich trwające podejścia (runy) i negatywnie wpłynęły na frajdę z budowania talii. Patch wprowadził również opcjonalny tryb dla osób z fofiami, który delikatnie zmienia wygląd najbardziej przerażających przeciwników w grze.

