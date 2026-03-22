Slay the Spire 2 mocno krytykowane. Twórcy reagują na głosy niezadowolenia po ostatniej łatce

Mikołaj Berlik
2026/03/22 11:15
Poznaliśmy plan Mega Crit na dalszy rozwój roguelike’a.

Mega Crit, twórcy wyczekiwanego Slay the Spire 2, musieli zmierzyć się z pierwszą poważną falą krytyki po wydaniu nowej aktualizacji balansującej w fazie wczesnego dostępu. Choć gra odnosi gigantyczny sukces, niektóre zmiany w mechanice nie przypadły do gustu społeczności.

Slay the Spire 2
Slay the Spire 2

Slay the Spire 2 – kontrowersyjny patch i tysiące negatywnych opinii

Najnowsza aktualizacja, która miała na celu poprawę balansu rozgrywki, wywołała niespodziewanie silny opór ze strony graczy. W krótkim czasie pojawiły się tysiące negatywnych recenzji. Gracze skarżyli się, że zmiany całkowicie zrujnowały ich trwające podejścia (runy) i negatywnie wpłynęły na frajdę z budowania talii. Patch wprowadził również opcjonalny tryb dla osób z fofiami, który delikatnie zmienia wygląd najbardziej przerażających przeciwników w grze.

Mimo kontrowersji, Slay the Spire 2 jest fenomenem – w szczytowym momencie bawiło się w niej jednocześnie 574 638 graczy, a stała liczba użytkowników utrzymuje się na poziomie ponad 300 tysięcy.

Wprowadzamy zmiany w oparciu o opinie graczy, zebrane dane i naszą własną filozofię projektową. Chociaż analizujemy opinie na wielu platformach, to opinie, które otrzymujemy za pośrednictwem reportera w grze od graczy, którzy osobiście testują łatkę, są dla nas najbardziej przydatne.

Studio wydało obszerne oświadczenie w mediach społecznościowych, wyjaśniając swoją filozofię pracy nad grą w Early Access. Deweloperzy podkreślili, że każda zmiana opiera się na analizie danych z rozgrywek, ich własnej wizji projektowej oraz – co najważniejsze – opiniach graczy. Mega Crit przypomniało, że najbardziej drastyczne zmiany trafiają najpierw na gałąź beta. Udział w testach jest opcjonalny, ale kluczowy dla ostatecznego kształtu wersji 1.0.

Przypomnijmy, że Slay the Spire jest dostępne wyłącznie na PC.

Źródło:https://insider-gaming.com/slay-the-spire-2-devs-comment-on-negative-reaction-to-new-patch/

