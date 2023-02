Skull & Bones pozytywnie zaskoczy? Ubisoft szykuje pokaz „ulepszonej wersji”

Skull & Bones miało trafić do sprzedaży na początku przyszłego miesiąca, ale już w połowie stycznia Ubisoft poinformował o kolejnym – szóstym – opóźnieniu premiery wspomnianego tytułu. Według nieoficjalnych doniesień gra ma zadebiutować „najwcześniej” w drugiej połowie bieżącego roku. Tymczasem – jak się okazuje – francuska firma szykuje się do prezentacji „ulepszonej wersji” produkcji skierowanej do miłośników pirackich klimatów.

Skull & Bones doczeka się niebawem kolejnej prezentacji

Frederick Duguet, dyrektor finansowy Ubisoftu, podzielił się wspomnianą informacją podczas ostatniego spotkania z inwestorami (dzięki PC Gamer). Przedstawiciel francuskiej firmy podkreślił, że wydawca jest zadowolony z przeprowadzonych w styczniu testów, a gracze mogą spodziewać się niebawem kolejnej prezentacji Skull & Bones, która ma pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie produkcją.