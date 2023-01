Skull & Bones nie zadebiutuje w tym roku? Gra wciąż jest rzekomo pełna błędów

Skull & Bones miało trafić do sprzedaży już 9 marca, ale nieco ponad dwa tygodnie temu Ubisoft poinformował o kolejnym – szóstym – opóźnieniu premiery wspomnianego tytułu. Obecnie termin debiutu produkcji wyznaczono na „wczesny” okres roku finansowego 2023-2024, a więc wiosnę lub początek lata bieżącego roku. Niewykluczone jednak, że na grę przyjdzie nam poczekać nieco dłużej.

Premiera Skull & Bones ma odbyć się „najwcześniej” w drugiej połowie 2023 roku

Informacjami na temat aktualnego stanu podzielił się na Tom Henderson. Znany dziennikarz w artykule opublikowanym na portalu Insider Gaming poinformował, że udało mu się porozmawiać z ponad 10 osobami, które podczas ostatnich testów miały okazję spędzić ze Skull & Bones około 6 godzin. Zaledwie dwóch testerów wyraziło się o grze pozytywnie, a reszta zgodnie stwierdziła, że wspomniany tytuł to „nic specjalnego”.



Z informacji pozyskanych przez Hendersona wynika, że gracze „wcale nie są pozytywnie zaskoczeni” ewolucją Skull & Bones. Co więcej, część osób nie zamierza wziąć udziału w kolejnych testach, mimo że otrzymało już zaproszenie od Ubisoftu. Dodatkowo testerzy informują, że w grze wciąż nie brakuje poważnych problemów, które uniemożliwiają rozgrywkę.



Henderson dotarł również do dwóch deweloperów, którzy pragnęli zachować anonimowość. Z wypowiedzi twórców oraz relacji z „drugiej ręki” wynika, że premiery Skull & Bones należy spodziewać się „najwcześniej” w drugiej połowie bieżącego roku. Kiepski stan produkcji ma także potwierdzać fakt, że Ubisoft odwołał zaplanowaną na początek lutego prezentację dla branżowych mediów.



Powyższe doniesienia sugerują, że Skull & Bones może zaliczyć co najmniej jeszcze jedno opóźnienie. Czy Ubisoft faktycznie zdecyduje się po raz kolejny przesunąć premierę wspomnianej produkcji? Przekonamy się o tym w nadchodzących miesiącach. Trzeba jednak przyznać, że informacje przekazane przez Toma Hendersona nie napawają optymizmem.



Na koniec przypomnijmy, że Skull & Bones powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do obejrzenia 30-minutowego gameplaya, który trafił do sieci w tym miesiącu, a także do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry dla wersji PC.