Skradł nasze serca w serialu Fallout. Teraz zagra głównego antagonistę w Street Fighter

To jednak nie koniec wieści o obsadzie. Orville Peck, znany muzyk country, prowadzi rozmowy w sprawie roli Vegi — zamaskowanego, narcystycznego wojownika łączącego ninjutsu z hiszpańską korridą. Postać ta słynie z trójzębnego pazura i maski chroniącej jego twarz w walce. Z wcześniejszych doniesień wiemy już, że Andrew Koji ma zagrać Ryu. W filmie zobaczymy też Noaha Centineo jako Kena Mastersa. Roman Reigns ma natomiast zagrać Akumę.

Film powstaje we współpracy z Capcomem, a po odejściu braci Philippou, reżyserię przejął Kitao Sakurai, znany m.in. z Twisted Metal. Premiera była pierwotnie planowana na marzec 2026 roku, jednak Sony usunęło film z kalendarza premier, co obecnie pozostawia datę debiutu nieznaną. To nie pierwsza próba przeniesienia bijatyki Capcomu na duży ekran. Street Fighter z 1994 roku odniósł sukces finansowy i status kultowego, mimo mieszanych recenzji. Mniej szczęścia miał reboot z 2009 roku (Street Fighter: The Legend of Chun-Li), który spotkał się z ostrą krytyką. Najlepiej oceniana dotąd była web-seria Assassin’s Fist z 2014 roku, chwalona za wierność materiałowi źródłowemu.

Wygląda na to, że Street Fighter może w końcu doczekać się godnej ekranizacji. A Goggins jako Bison? To może być nokaut.