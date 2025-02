Legendary Entertainment i Capcom ogłosiły, że przygotowywana jest nowa adaptacja Street Fightera. Nowy film planowany jest na 20 marca 2026 roku. Wiemy już nawet kto poprowadzi projektem – za kamerą stanie Kitao Sakurai. Fani mogą poczuć się nieco rozczarowani.

Powstanie nowy film Street Fighter. Nazwisko reżysera budzi obawy?

Wybrano już nazwisko reżysera, ale to twórca raczej ze skromnym dorobkiem. Na razie znamy go np. z kryminału, o którym nikt nie wie, pt Mrówkojad oraz bardzo kiepsko przyjętej komedii Bad Trip. W 2023 reżyser nakręcił równie kiepsko przyjęty serial Twisted Metal. Na razie to nazwisko w kontekście kierowania projektem nie zwiastuje niczego dobrego. Miejmy nadzieję, że nie otrzymamy tu powtórki z osławionego filmu Dragon Ball, którego wszyscy się dziś wstydzą.