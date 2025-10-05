Zaloguj się lub Zarejestruj

skate. ujawnia szczegóły pierwszego sezonu. Start już 7 października

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/05 09:00
Darmowe skate. ujawniło szczegóły dotyczące pierwszego sezonu, który wystartuje już za kilka dni.

skate. otrzyma swój pierwszy sezon już 7 października, a wraz z nim pojawią się limitowane wydarzenia, nowe elementy kosmetyczne oraz dodatkowe aktywności. Choć od startu wczesnego dostępu minęło zaledwie kilka tygodni, twórcy z Full Circle i EA szykują już pierwszą dużą porcję zawartości.

Nadciąga pierwszy sezon skate.

Pierwszy sezon potrwa od 7 października do 2 grudnia 2025 roku i zostanie podzielony na dwa główne wydarzenia:

  • Skate-O-Ween (7 października – 11 listopada): halloweenowe dekoracje w skateparkach i specjalne aktywności
  • 7-Ply Maple Harvest (18 listopada – 2 grudnia): jesienny klimat i kolejne zadania sezonowe

Podczas eventów gracze będą mogli zdobywać Tix, które odblokują tematyczne przedmioty kosmetyczne. W mieście pojawią się także nowe, dostępne do jazdy obszary. Poza wydarzeniami sezon wprowadzi dzienne, tygodniowe i sezonowe wyzwania, które również będą nagradzane Tixami. Co ważne, choć w grze pozostają kontrowersyjne mikrotransakcje, nie będą one jedyną drogą do zdobycia kosmetyków.

Każdy sezon zaoferuje dwa poziomy nagród w ramach skate.Pass:

  • darmowy Standard
  • płatny Premium, który daje dostęp do większej liczby przedmiotów

W pierwszym sezonie wszyscy gracze będą mogli odblokować 32 elementy kosmetyczne i 6 poziomów SVB, a posiadacze Premium otrzymają dodatkowo 42 kosmetyki i 2 poziomy SVB. Kosmetyki obejmują elementy deskorolek (deski, gripy), ubrania, gesty oraz elementy profilu (bannery, awatary). Pojawią się również kolaboracje z realnymi markami oraz nowe utwory w ścieżce dźwiękowej.

Debiut skate. nie przebiegł idealnie. Gracze narzekali na problemy z serwerami i model mikrotransakcji. EA i Full Circle liczą jednak, że stałe aktualizacje poprawią doświadczenie i sprawią, że gra stanie się “najlepszym Skate w historii”. Kolejne sezony mają trwać dłużej i zawierać jeszcze więcej zawartości oraz poprawek jakości rozgrywki.

Źródło:https://gamerant.com/skate-4-season-1-content

News
Electronic Arts
EA
aktualizacja
mikropłatności
mikrotransakcje
gra sportowa
sport
Skate
Skate 4
nowa zawartość
darmowa wersja
Sportowe
skate.
deskorolki
deskorolka
aktualizacja gry
gra wieloosobowa
elementy kosmetyczne
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

