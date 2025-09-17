Darmowy Skate przyciąga tłumy. Gracze są jednak sfrustrowani

Premiera Skate nie obyła się bez problemów.

Skate trafił już do graczy w ramach wczesnego dostępu. Gra w Early Access jest całkowicie darmowa. Niestety, premiera nie spotkała się z entuzjazmem ze strony graczy. Tytuł boryka się bowiem z pewnymi niedociągnięciami, które zaowocowały „mieszanym” odbiorem na platformie Steam. Skate w Early Access – darmowy start z problemami i gigantycznymi kolejkami Bezpłatny dostęp do Skate bez wątpienia przyczynił się do natychmiastowego napływu ogromnej liczby graczy. Według danych serwisu SteamDB, w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało nawet ponad 81 tysięcy użytkowników platformy.

Wygląda na to, że firma EA mogła niedoszacować skalę zainteresowania, co zaowocowało trudnościami technicznymi. Tuż po uruchomieniu wczesnego dostępu, użytkownicy zaczęli masowo zgłaszać problemy z połączeniem i serwerami. Na platformach społecznościowych pojawiały się zrzuty ekranu ukazujące niezwykle długie kolejki, w których gracze musieli czekać za dziesiątkami tysięcy innych użytkowników. Długość oczekiwania była tak frustrująca, że wielu fanów otwarcie przyznało się do rezygnacji z gry na dany dzień, wyrażając nadzieję na poprawę sytuacji. Problemy nie skończyły się jednak na kolejkach. Nawet ci, którym udało się pobrać Skate i przejść przez fazę oczekiwania, nie cieszyli się płynną rozgrywką. Gracze skarżyli się na błędy połączenia, które natychmiast odsyłały ich z powrotem do kolejki, a także nieskończone ekrany ładowania po ukończeniu samouczka.

Poza tym w opiniach przewijają się negatywne uwagi co do braku trybu offline, stylu graficznego, modeli postaci czy projektu miasta. Niektórzy zauważają również braki w dostępnych trickach. Z drugiej strony gracze chwalą rozgrywkę czy fizykę gry. Na szczęście, gracze mogą spodziewać się pewnych usprawnień. Zespół deweloperski Full Circle szybko zdał sobie sprawę z ogromnego zainteresowania grą i zapowiedział dodawanie kolejnych serwerów, aby skrócić czas oczekiwania. Skate trafił do graczy 16 września 2025 roku. Produkcja ukazała się na PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i Xbox One, a także PC.

