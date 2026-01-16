Skasowano dwie nowe produkcje z Indianą Jonesem. Ujawniono szczegóły anulowanych projektów od Lucasfilm

Indiana Jones miał zaliczyć wielki powrót na ekrany kin, a jednocześnie stanowić pożegnanie Harrisona Forda z jedną z najbardziej rozpoznanych jego ról, w filmie Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. Produkcja okazała się jednak finansową klapą i według szacunków Disney miał stracić na tej produkcji nawet 134 miliony dolarów. Te szacunki pojawiły się jeszcze przed ujawnieniem, że produkcja mogła kosztować nawet 419 milionów dolarów (zamiast 290 mln dolarów, które podawano). Tym samym Lucasfilm zrezygnowało z dalszego rozwoju swojej serii, przez co dwa serialowe projekty osadzone w świecie Indiany Jonesa zostały skasowane.

Indiana Jones – Lucasfilm skasował dwa seriale osadzone w świecie archeologa

Teraz serwis TheWrap ujawnił pierwsze szczegóły o skasowanych produkcjach w artykule o odejściu Kathleen Kennedy z Lucasfilm. Do zmiany kierownictwa dojdzie już na początku przyszłego tygodnia, a obecnie amerykański media rozpisują się o różnych projektach, które zostały anulowane pod wodzą Kennedy.