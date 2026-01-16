Skasowano dwie nowe produkcje z Indianą Jonesem. Ujawniono szczegóły anulowanych projektów od Lucasfilm

Powstawały aż dwie nowe produkcje osadzone w świecie najsłynniejszego archeologa.
Indiana Jones miał zaliczyć wielki powrót na ekrany kin, a jednocześnie stanowić pożegnanie Harrisona Forda z jedną z najbardziej rozpoznanych jego ról, w filmie Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. Produkcja okazała się jednak finansową klapą i według szacunków Disney miał stracić na tej produkcji nawet 134 miliony dolarów. Te szacunki pojawiły się jeszcze przed ujawnieniem, że produkcja mogła kosztować nawet 419 milionów dolarów (zamiast 290 mln dolarów, które podawano). Tym samym Lucasfilm zrezygnowało z dalszego rozwoju swojej serii, przez co dwa serialowe projekty osadzone w świecie Indiany Jonesa zostały skasowane.
Indiana Jones – Lucasfilm skasował dwa seriale osadzone w świecie archeologa
Teraz serwis TheWrap ujawnił pierwsze szczegóły o skasowanych produkcjach w artykule o odejściu Kathleen Kennedy z Lucasfilm.Do zmiany kierownictwa dojdzie już na początku przyszłego tygodnia, a obecnie amerykański media rozpisują się o różnych projektach, które zostały anulowane pod wodzą Kennedy.
Równolegle do Indiany Jonesa i artefaktu przeznaczenia rozwijano animowany serial roboczo nazwany Reggie, za który odpowiadał Rodrigo Blaas znany z pracy przy Gwiezdnych wojnach: Wizjach. Produkcja miała opowiadać o przygodach Indiany rozgrywających się pomiędzy wydarzeniami z głównych filmów, lecz ostatecznie została skasowana. Podobny los spotkał aktorski serial skupiony na Abnerze Ravenwoodzie, mentorze Indiany i ojcu Marion, który był rozwijany od 2022 roku.
TheWrap zapytało Lucasfilm o aktualny stan tych projektów, ale rzecznik studia odmówił komentowania planów będących w fazie rozwoju. W praktyce oznacza to, że słynny archeolog, poza dobrze przyjętą grą wideo, został w świecie filmowo-serialowym odłożony na półkę.
Warto przypomnieć, że piąta odsłona filmowej sagi powstawała początkowo pod okiem Steven Spielberg, który odpowiadał za reżyserię wszystkich wcześniejszych części. Scenariusz przygotował David Koepp, jednak na etapie prac koncepcyjnych projekt niespodziewanie zmienił kurs. Spielberg wycofał się z dalszego zaangażowania, a za kamerą stanął James Mangold, współpracując nad nową wersją scenariusza z Jez i Johnem Henrym Butterworthem. Efektem był film Indiana Jones i artefakt przeznaczenia, który zadebiutował na festiwalu w Cannes, lecz spotkał się z chłodnym przyjęciem. To przyczyniło się do zmniejszenia zainteresowania samym filmem na kilka tygodni przed jego premierą.
