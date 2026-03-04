Nie tylko Superman i Batman. DC wprowadza nowych superbohaterów w pierwszym zwiastunie

Premiera już w sierpniu.

HBO zaprezentowało pierwszy zwiastun serialu Latarnie, który powstaje w ramach nowego uniwersum rozwijanego przez DC Studios. Produkcja ma zadebiutować w sierpniu i skupi się na losach dwóch znanych bohaterów Korpusu Zielonych Latarni. Latarnie – pierwszy zwiastun aktorskiego serialu z uniwersum DC Serial opowiada historię Hala Jordana oraz Johna Stewarta. Pierwszy z nich jest doświadczonym członkiem międzygalaktycznej formacji, natomiast drugi dopiero rozpoczyna służbę w roli Zielonej Latarni. Obaj trafiają do niewielkiego miasteczka w stanie Nebraska, gdzie mają rozwikłać zagadkę tajemniczego morderstwa. Śledztwo szybko zaczyna prowadzić do znacznie poważniejszych wydarzeń, które mogą zagrozić nie tylko bohaterom, lecz także całemu światu.

Zielone Latarnie to kosmiczni strażnicy porządku, którzy korzystają z potężnych pierścieni energetycznych. Dzięki nim są w stanie tworzyć z zielonej energii konstrukcje o dowolnym kształcie i rozmiarze. Umiejętności te okażą się kluczowe podczas prowadzenia dochodzenia, ponieważ sprawa z Nebraski skrywa mroczną tajemnicę. Opublikowany zwiastun sugeruje, że serial będzie łączył elementy widowiskowej historii superbohaterskiej z atmosferą kryminalnego śledztwa. Materiał pokazuje między innymi moment, w którym Hal Jordan zmusza swojego partnera do szybkiej reakcji i wykorzystania mocy pierścienia w ekstremalnej sytuacji. W zwiastunie można również zobaczyć fragmenty kostiumu Zielonej Latarni, charakterystyczny pierścień oraz energetyczną baterię zasilającą ich moce. Pojawia się także nawiązanie do kosmicznego członka Korpusu o imieniu Ch’p.

W głównych rolach występują Kyle Chandler jako Hal Jordan oraz Aaron Pierre jako John Stewart. W obsadzie znaleźli się także: Kelly Macdonald, Nathan Fillion, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Ulrich Thomsen, Nicole Ari Parker oraz Jason Ritter. W serialu pojawi się również Sinestro, dawny członek Korpusu Zielonych Latarni. Za stworzenie produkcji odpowiadają Chris Mundy, Damon Lindelof oraz Tom King. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się także James Gunn i Peter Safran, którzy nadzorują rozwój nowego filmowo serialowego uniwersum DC. Serial powstaje dla HBO we współpracy z DC Studios oraz Warner Bros. Television. Premiera Lanterns planowana jest na sierpień. Dokładna data debiutu na HBO Max nie jest jeszcze znana.

