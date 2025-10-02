To już jest przesada. Indiana Jones i artefakt przeznaczenia kosztował Disneya astronomiczną kwotę

Najświeższe dane finansowe Disneya ujawnione w oficjalnych dokumentach pokazują, że Indiana Jones i artefakt przeznaczenia trafił do historii kina jako jedna z najdroższych produkcji w dziejach. O ile branżowe media jeszcze przed premierą powtarzały, że budżet filmu wyniósł około 290 milionów dolarów, rzeczywistość okazała się o wiele bardziej bolesna. Według raportu koszt stworzenia filmu zamknął się w astronomicznej kwocie 419 milionów dolarów, czyli ponad 100 milionów więcej niż wcześniej szacowano. Tym samym jest to czwarty najdroższy film po Jurassic World Dominion (465 mln dolarów), Jurassic World: Upadłe królestwo (465 mln dolarów) oraz Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy (447 mln dolarów).

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia – film kosztował aż 419 milionów dolarów

Mimo ogromnych nakładów Disney nie odzyskał zainwestowanych środków. Globalny wynik kasowy filmu zatrzymał się na 384 milionach dolarów, co oznacza, że projekt przyniósł gigantyczne straty. Wcześniejsze prognozy mówiły o około 134 milionach dolarów straty, ale przy ujawnionych rzeczywistych kosztach można zakładać, że skala porażki dorównuje takim niechlubnym tytułom w katalogu Disneya jak Jeździec znikąd czy John Carter, które pochłonęły po ponad 200 milionów dolarów więcej, niż zdołały zarobić.