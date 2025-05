Amazon kasuje swój hitowy serial fantasy. Fanom nie udało się uratować produkcji

Koło czasu zadebiutowało w 2021 roku jako najchętniej oglądana premiera roku na platformie i jedno z pięciu największych otwarć w historii Prime Video. Choć po trzech sezonach produkcja nadal osiągała solidne wyniki, jej oglądalność spadła. Trzeci sezon zniknął z zestawienia Top 10 oryginalnych produkcji według Nielsena już po trzech tygodniach, podczas gdy wcześniejsze sezony utrzymywały się w rankingu przez cały czas emisji. Mimo to finał sezonu pozwolił serialowi powrócić na listę, zajmując 10. miejsce.

Serial fantasy oparty na bestsellerowej serii książek Roberta Jordana i Brandona Sandersona, współprodukowany przez Sony Pictures TV i Amazon MGM Studios, był kosztowną, ale prestiżową produkcją, która zapoczątkowała erę wysokobudżetowego fantasy na Prime Video. To właśnie Koło czasu przetarło szlak dla Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy.

Warto zaznaczyć, że dane Nielsena dotyczą tylko rynku amerykańskiego. Koło czasu pozostawało bardzo popularne na rynkach międzynarodowych, osiągając 1. miejsce wśród tytułów Prime Video w wielu krajach. Jednak to nie wystarczyło, aby Amazon zamówił kolejne odcinki. Wysokie koszty produkcji w zestawieniu z wynikami oglądalności skłoniły Prime Video do rezygnacji z kontynuacji, mimo rozważania różnych scenariuszy i rozmów z Sony TV.

Twórcy, mając świadomość niepewnej przyszłości projektu, zadbali o to, by finał trzeciego sezonu stanowił pewną formę domknięcia historii. Chociaż dla wielu fanów decyzja o anulowaniu serialu będzie ciosem, zwłaszcza że ostatni sezon był powszechnie uznawany za najlepszy pod względem artystycznym. Potwierdzają to oceny krytyków, w których trzeci sezon uzyskał aż 97% na Rotten Tomatoes (dla porównania: sezon 2 – 86%, sezon 1 – 81%).

Mimo zakończenia produkcji, Prime Video i Sony TV planują aktywnie wspierać kampanię Emmy dla trzeciego sezonu Koła czasu.