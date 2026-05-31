Gothic Remake prezentuje szczegóły walki. Studio chciało wiernie przywrócić ten element z oryginalnej gry

Twórcy obiecują też więcej walk z bossami.

Na zaledwie kilka dni przed premierą studio Alkimia Interactive pokazało szósty odcinek serii Making Of, w całości poświęcony systemowi walki w Gothic Remake. Deweloperzy podkreślają, że od początku odrzucili popularne obecnie rozwiązania soulslike na rzecz pogłębienia mechanik znanych z oryginalnej gry z 2001 roku. Gothic Remake – przed samą premierą Alkimia Interactive omówiła system walki Nowa wersja walki zachowuje prostotę nauki i możliwość stopniowego rozwijania umiejętności bohatera. Bezimienny na początku przygody będzie poruszał się w sposób niezgrabny i mało skuteczny, jednak wraz z treningiem i postępem w grze jego animacje staną się wyraźnie płynniejsze, szybsze i bardziej profesjonalne. Dzięki temu gracze mają realnie czuć rozwój postaci nie tylko poprzez liczby w statystykach, ale także w każdym pojedynku i podczas eksploracji.

Twórcy znacznie poszerzyli różnorodność uzbrojenia. Poszczególne rodzaje broni, takie jak miecze, topory czy buławy, różnią się nie tylko obrażeniami, ale przede wszystkim zasięgiem i charakterem ataków. Wybór oręża ma wynikać ze stylu gry i typu przeciwnika, a nie wyłącznie z wartości liczbowych. Z gry całkowicie zniknął pasek wytrzymałości, który zdaniem autorów nie pasował do filozofii serii. Zamiast tego kluczowe znaczenie zyskały odpowiednie pozycjonowanie względem wroga, kontrola przestrzeni oraz precyzyjne wyczucie czasu. Gracze będą musieli samodzielnie decydować, kiedy wycofać się z walki, zwiększyć dystans, sięgnąć po broń dystansową lub skorzystać z eliksiru. Nawet znacznie silniejszych przeciwników będzie można pokonać dzięki znajomości ich zachowań i wykorzystaniu krótkich okien na kontratak. Sztuczna inteligencja wrogów została mocno rozbudowana. Każdy gatunek otrzyma unikalny styl walki – kretoszczury będą szarżować, wilki spróbują otaczać bohatera, a jaszczury używać szybkich doskoków. Bardziej wymagające stworzenia, takie jak cieniostwory czy ogary, zyskają bogatszy zestaw ataków i zachowań. Walka ma przypominać niewielką zagadkę taktyczną. Potwory będą funkcjonować w świecie bardziej naturalnie, tworzyć grupy, reagować na zagrożenia, a czasem nawet walczyć między sobą. Powróci także klasyczny system czujności, dzięki któremu nie każde stworzenie zaatakuje gracza od razu po zauważeniu.

Gothic Remake oferuje dużą swobodę rozwoju postaci. Gracze będą mogli specjalizować się w walce wręcz, łucznictwie, kuszach lub magii. Łuki mocno korzystają z rozwoju zręczności, kusze sprawdzą się jako mocne otwarcie starcia, a magowie zyskają możliwość łączenia różnych szkół zaklęć, na przykład unieruchamiając przeciwnika lodem, a następnie rażąc go ofensywnym czarem lub przywołanymi stworzeniami. Systemy poboczne również zyskają na znaczeniu. Gotowanie pomoże w regeneracji i przygotowaniu do dalszej eksploracji, a eliksiry zachowają natychmiastowe działanie, choć nie będą już tak dominujące jak w oryginale. Na koniec deweloperzy podziękowali społeczności za wszystkie opinie, które wpłynęły na ostateczny kształt gry. Potwierdzili jednocześnie, że w Gothic Remake pojawią się dodatkowe, nowe walki z bossami. Gothic Remake zadebiutuje 5 czerwca 2026 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Tego samego dnia w jednym z warszawskich salonów Empik odbędzie się Warsaw Premiere Party z dodatkowymi atrakcjami dla fanów serii.

