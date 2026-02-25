Resident Evil Requiem Deluxe Edition ze steelbookiem taniej w Empiku

Oferta dotyczy edycji Deluxe, która oprócz pełnej wersji gry zawiera także fizyczny steelbook oraz zestaw cyfrowych dodatków. Gra dostępna jest w ramach przedsprzedaży w sklepie Empik, z darmową dostawą kurierem lub do Paczkomatów InPost.
Zawartość edycji Deluxe obejmuje m.in. pięć strojów (w tym strój Grace „Dimitrescu”), filtry graficzne, skórki broni, zawieszki, ścieżkę dźwiękową „Raccoon City Classic” oraz akta zawierające listy z 1998 roku. Jest to więc kompletne wydanie skierowane do fanów serii oraz kolekcjonerów.
Nowa era survival horroru nadchodzi wraz z Resident Evil Requiem, najnowszą i najbardziej wciągającą odsłoną kultowej serii Resident Evil. Przeżyj przerażający survival horror wraz z analityczką FBI Grace Ashcroft i zanurz się w pełnej akcji przygodzie z legendarnym agentem Leonem S. Kennedym. Ich podróże i unikalne style rozgrywki przeplatają się, tworząc zapierające dech w piersiach, emocjonujące doświadczenie, które zmrozi ci krew w żyłach.
Premiera Resident Evil Requiem została zaplanowana na 27 lutego 2026 roku. Do tego czasu gra pozostaje dostępna wyłącznie w przedsprzedaży.
