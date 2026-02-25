Resident Evil Requiem Deluxe Edition ze steelbookiem taniej w Empiku

Kolejna odsłona kultowej serii survival horrorów od Capcom pojawiła się w ofercie Empiku w niższej cenie. Pudełkowe Resident Evil Requiem Deluxe Steelbook Edition w wersji na Nintendo Switch 2 można obecnie zamówić za 336,89 zł.

Resident Evil Requiem – oferta w Empiku

Oferta dotyczy edycji Deluxe, która oprócz pełnej wersji gry zawiera także fizyczny steelbook oraz zestaw cyfrowych dodatków. Gra dostępna jest w ramach przedsprzedaży w sklepie Empik, z darmową dostawą kurierem lub do Paczkomatów InPost.

Zawartość edycji Deluxe obejmuje m.in. pięć strojów (w tym strój Grace „Dimitrescu”), filtry graficzne, skórki broni, zawieszki, ścieżkę dźwiękową „Raccoon City Classic” oraz akta zawierające listy z 1998 roku. Jest to więc kompletne wydanie skierowane do fanów serii oraz kolekcjonerów.