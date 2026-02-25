Nowe wydanie Final Fantasy 7 na Steamie miażdżone w recenzjach

Ale zacznijmy od tego, co w ogóle zmieniła reedycja Final Fantasy 7 . Wydawca zapowiadał m.in. tryb 3-krotnie szybszy od podstawowego, możliwość wyłączenia losowych starć, opcję zwiększenia limitów oraz regeneracji punktów HP/MP, a także automatyczny zapis gry . W teorii wyglądało to więc ciekawie, bo z jednej strony dołożono nowe możliwości, a z drugiej były one opcjonalne dla tych, którzy woleli grać w sposób tradycyjny.

Problem tkwi jednak w szczegółach. Okazało się bowiem, że 3× speed mode kompletnie nie współgra z tempem animacji . Jakby tego było mało, z jakiegoś powodu tekstury obecne w grze stały się rozmyte, co tyczy się także sekwencji filmowych. Niezadowolenie graczy? Mało powiedziane. W momencie pisania tego tekstu zaledwie 37% recenzji FF7 na Steamie było pozytywne, co dało produkcji łatkę gry ocenionej “w większości negatywnie”.

Jest jeszcze jedna sprawa. Otóż reedycja zastąpiła na Steamie dotychczas używaną wersję z 2013 roku. Tej nie da się już kupić, a w bibliotekach mają ją jedynie ci, którzy kupili ją przed 24 lutego 2026 roku. A wszyscy inni? Cóż, ci skazani są na ewidentnie popsute wydanie. Samo Square Enix stara się ratować sytuację i wypuściło już awaryjną łatkę, ale nie naprawiło wszystkiego. Przykłady? Edycja z 2026 roku wymusza rozdzielczość 4:3, podczas gdy jej poprzedniczka pozwalała na większą dowolność.

Fani klasyki nie mają zatem łatwo. Pozostaje nam zatem czekać na odświeżoną trzecią część remake’ów Final Fantasy 7 – ta nie posiada jeszcze tytułu, ale będzie kontynuować opowieść z odsłon Remake z 2020 roku i Rebirth z roku 2024. Pojawiły się jednak obawy, że równoczesne tworzenie gry na kilka platform może mieć negatywny wpływ na oprawę wizualną. Niemniej sami twórcy odrzucili takie sugestie.