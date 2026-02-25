Ubisoft jako „firma rodzinna”. Yves Guillemot broni nominacji syna

Kością niezgody stało się powierzenie stanowiska współprezesa Vantage Studios (kluczowego oddziału zajmującego się m.in. serią Assassin’s Creed) Charliemu Guillemotowi, czyli synowi obecnego szefa korporacji – stało się to przy okazji ostatniej restrukturyzacji . Decyzja ta wywołała oburzenie, zwłaszcza że doświadczenie zawodowe Charliego ogranicza się głównie do startupu Unagi Games, kojarzonego z kontrowersyjnymi technologiami Web3 i AI.

Prezes podkreślił, że nominacja Charliego i towarzyszącego mu weterana branży, Christophe’a Derennesa, opiera się na ich „uzupełniających się mocnych stronach” oraz „osiągnięciach”. Charlie miał rzekomo zdobyć szlify w specjalnym zespole odpowiedzialnym za rewitalizację kluczowych marek Ubisoftu. Rzeczywistość kontra retoryka

Ubisoft po prostu został założony jako firma rodzinna. Nasze silne dziedzictwo pomaga nam patrzeć w daleką przyszłość, by stawiać na zrównoważony rozwój i ciągłość zamiast krótkoterminowych cykli.

Argumentacja o „rodzinnym dziedzictwie” i „stabilności” wybrzmiewa jednak dość gorzko w obliczu faktów: akcje Ubisoftu szorują po dnie, osiągając wartość ok. 4 euro za sztukę. Nie możemy zapominać również, że firma przeszła przez fale restrukturyzacji, zwalniając tysiące pracowników i kasując co najmniej 6 projektów w ostatnim czasie. Francuski gigant od lat nie wydał także produkcji, która odniosłaby sukces na miarę dawnych świetności studia.

Dla wielu obserwatorów nazywanie gigantycznej korporacji notowanej na giełdzie „firmą rodzinną” jest jedynie próbą usprawiedliwienia faworyzowania bliskich w strukturach władzy.

Charlie Guillemot i Christophe Derennes mają teraz przed sobą trudne zadanie – udowodnienie, że potrafią przywrócić blask serii Assassin’s Creed. Ich pierwszym sprawdzianem będzie to, jak Vantage Studios poradzi sobie z nowymi wyzwaniami technologicznymi i narracyjnymi w nadchodzących odsłonach cyklu.