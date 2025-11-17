Singleplayer kontra multiplayer. Nowe analizy pokazują wybory graczy

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Ampere Analysis, obejmujące 34 428 respondentów z 22 rynków, przynosi ciekawe informacje. Wbrew różnym opiniom i strategicznym posunięciom wydawców, znaczna część globalnej społeczności graczy wciąż preferuje gry single-player. Dane te stanowią mocne potwierdzenie, że treści fabularne są nie tylko nadal poszukiwane, ale mają dużą, rynkową wartość.

Singleplayer wciąż rządzi. 65% Amerykanów wybiera gry dla jednego gracza

Szczegółowe wyniki badań wskazują na wyraźną przewagę gier solowych w kluczowych regionach. Najsilniejsze poparcie dla rozgrywki dla jednego gracza odnotowano w Stanach Zjednoczonych, gdzie preferencję tę wyraziło 65% respondentów. Równie imponujące wyniki osiągnięto w Japonii (63%), Tajlandii (62%), Niemczech (60%) oraz Wielkiej Brytanii (58%). Z drugiej strony, rynki takie jak Chiny i Szwecja wykazały nieco mniejszą skłonność do gier jednoosobowych, z wynikami odpowiednio 47% i 49%.