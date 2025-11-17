Singleplayer kontra multiplayer. Nowe analizy pokazują wybory graczy

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Ampere Analysis, obejmujące 34 428 respondentów z 22 rynków, przynosi ciekawe informacje. Wbrew różnym opiniom i strategicznym posunięciom wydawców, znaczna część globalnej społeczności graczy wciąż preferuje gry single-player. Dane te stanowią mocne potwierdzenie, że treści fabularne są nie tylko nadal poszukiwane, ale mają dużą, rynkową wartość.
Singleplayer wciąż rządzi. 65% Amerykanów wybiera gry dla jednego gracza
Szczegółowe wyniki badań wskazują na wyraźną przewagę gier solowych w kluczowych regionach. Najsilniejsze poparcie dla rozgrywki dla jednego gracza odnotowano w Stanach Zjednoczonych, gdzie preferencję tę wyraziło 65% respondentów. Równie imponujące wyniki osiągnięto w Japonii (63%), Tajlandii (62%), Niemczech (60%) oraz Wielkiej Brytanii (58%). Z drugiej strony, rynki takie jak Chiny i Szwecja wykazały nieco mniejszą skłonność do gier jednoosobowych, z wynikami odpowiednio 47% i 49%.
Analiza wykazała również, że preferencje dotyczące samotnej rozgrywki są ściśle powiązane z wiekiem gracza. Wśród najmłodszej grupy, w wieku 16-24 lat, tylko 49% respondentów stwierdziło, że preferuje gry jednoosobowe. Tendencja ta rośnie u starszych użytkowników: do 56% w grupie wiekowej 25-34 lata, osiągając szczyt 64% wśród graczy w wieku 55-64 lat.
Te dane potwierdzają, że gry singleplayer wciąż są jak najbardziej opłacalne – i nadal bardzo pożądane – nawet w świecie zdominowanym przez produkcje live service. Rynek faworyzuje gry multiplayer ze względu na ich długotrwałe zaangażowanie i możliwości monetyzacji, jednak odpowiednio wyważona formuła gry singleplayer może wykorzystać szerokie zainteresowanie tego typu produkcjami. Choć większość graczy preferuje takie doświadczenia zamiast trybów wieloosobowych, to krąg znajomych wciąż odgrywa istotną rolę w odkrywaniu nowych tytułów i sięganiu po nie. – przekazała Louise Wooldridge z Ampere Analysis.