Silent Hill wraca do żywych! Konami zaprasza na transmisję poświęconą serii

W zeszłym tygodniu reżyser filmu Silent Hill potwierdził, że trwają prace nad „kilkoma” grami ze wspomnianej serii. Nieco wcześniej klasyfikacji wiekowej doczekał się natomiast projekt zatytułowany Silent Hill: The Short Message. Tymczasem okazuje się, że już w tym tygodniu doczekamy się oficjalnych informacji na temat przyszłości kultowej marki. Konami zaprosiło bowiem graczy na transmisję live poświęconą Silent Hill.

Konami szykuje się do zapowiedzi nowych produkcji z serii Silent Hill

Zgodnie z przekazanymi informacjami, wydarzenie rozpocznie się w środę – 19 października – o 23:00 czasu polskiego. W trakcie konferencji japońska firma podzieli się „najnowszymi wieściami” związanymi z serią Silent Hill. Niestety nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych szczegółów. Fanom marki nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na zapowiedzianą przez Konami transmisję.



Warto wspomnieć, że na początku września do sieci wyciekły materiały pochodzące zarówno z nowej odsłony serii Silent Hill, jak i odświeżonej wersji Silent Hill 2. Za remake drugiej z wymienionych produkcji ma rzekomo odpowiadać rodzime studio Bloober Team, które pod koniec czerwca ubiegłego roku nawiązało partnerstwo strategiczne z firmą Konami. Niewykluczone, że już w najbliższą środę japońska firma zaprezentuje jedną z wymienionych wyżej produkcji.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia pełnoprawna odsłona serii Silent Hill, czyli Silent Hill: Downpour, zadebiutowała na rynku w 2012 roku na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy do zapoznania się z recenzją gry pod tym adresem.

Wczytywanie ramki mediów.