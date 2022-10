Reżyser filmu Silent Hill potwierdza, że trwają prace nad „kilkoma” grami

O powrocie serii Silent Hill mówi się od dłuższego czasu. Niedawno klasyfikacji wiekowej doczekał się bowiem projekt zatytułowany Silent Hill: The Short Message, a nieco wcześniej do sieci wyciekły materiały pochodzące rzekomo z nowej odsłony serii oraz z odświeżonej wersji Silent Hill 2. Tymczasem świetne wieści dla wszystkich miłośników wspomnianej marki ma Christophe Gans, czyli reżyser filmu Silent Hill.

Silent Hill wraca do żywych? W produkcji znajduje się rzekomo „kilka” gier

W jednym z ostatnich wywiadów Gans zdradził, że obecnie trwają prace nad „kilkoma” grami z serii Silent Hill, które są rozwijane przez różne zespoły. Reżyser podkreśla, że osobiście nie jest zaangażowany w żaden z tych projektów, ale przy filmie współpracuje z częścią osób, dzięki którym wspomniana marka ma wrócić do żywych.



Gans ujawnił, że współpracuje m.in. z członkami Team Silent, którzy byli odpowiedzialni za pierwsze odsłony serii Silent Hill. Wspomniany deweloperzy mają być również zaangażowani w prace nad nadchodzącymi produkcjami. Zdaniem reżysera twórcy są pod wrażeniem odświeżonych wersji Resident Evil. Niewykluczone więc, że Konami pójdzie ślady w Capcomu i także postanowi przygotować kilka remake’ów najbardziej popularnych części cyklu.



Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak cierpliwie wypatrywać oficjalnych informacji na temat powrotu serii Silent Hill. Niewykluczone, że zapowiedzi pierwszych projektów doczekamy się podczas gali The Game Awards 2022, która odbędzie się 8 grudnia.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia pełnoprawna odsłona serii Silent Hill, czyli Silent Hill: Downpour, zadebiutowała na rynku w 2012 roku na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy do zapoznania się z recenzją gry pod tym adresem.