Silent Hill: The Short Message sklasyfikowane w Korei. Nowa odsłona serii?

Na początku miesiąca do sieci wyciekły materiały i szczegóły związane rzekomo z nową odsłoną serii Silent Hill. Według nieoficjalnych informacji Konami ma również szykować niespodziankę w postaci Silent Hill Playable Concept, czyli grywalnej wersji demonstracyjnej. Tymczasem wiele wskazuje na to, że oficjalna zapowiedź kolejnej części popularnego cyklu faktycznie zbliża się wielkimi krokami. W Korei Południowej sklasyfikowano bowiem projekt zatytułowany Silent Hill: The Short Message.

Konami szykuje się do zapowiedzi Silent Hill: The Short Message?

Wspomniana klasyfikacja została dokonana przez koreańską organizację Game Rating and Administration Committee. Z udostępnionych informacji dowiadujemy się, że wydawcą Silent Hill: The Short Message ma być firma UNIANA, która regularnie wydaje produkcje Konami na terenie Korei Południowej, a ostatnio odpowiedzialna była m.in. za eFootball 2023.



Niestety nie poznaliśmy żadnych szczegółów na temat Silent Hill: The Short Message. Pojawienie się produkcji na stronie jednej z agencji zajmujących się oznaczaniem zawartości i wyznaczaniem granic wiekowych w grach wideo sugeruje jednak, że nie powinniśmy zbyt długo czekać na oficjalną zapowiedź tytułu.



Niewykluczone, że Silent Hill: The Short Message będzie wspomnianą na początku wiadomości grywalną wersją demonstracyjną nowej odsłony serii Silent Hill. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak cierpliwie czekać na oficjalne komunikaty ze strony Konami.