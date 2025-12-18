Gram.pl x 63. Rajd Barbórka 2025 - podsumowanie tego, co działo się na miejscu!

Wysokie prędkości, zapach benzyny i wirtualne wyzwanie, które wskazało nam najlepszego rajdowca wśród graczy – sprawdź, co działo się podczas 63. Rajdu Barbórki 2025!

Czy można powiązać rajdowe szaleństwo z gamingiem? Odpowiedź na to pytanie jest proste, bo jak najbardziej i to jeszcze jak!

Dlatego też wraz z Actiną oraz AMD wyruszyliśmy na 63. Rajd Barbórka 2025, na którym przez trzy dni mogliśmy nie tylko z bliska zobaczyć jak wyglądają przygotowania do startu oraz sam rajd, ale również rzucić wyzwanie i wyłonić najlepszych wirtualnych rajdowców, którzy mierzyli się z odcinkiem specjalnym na ulicy Karowej!

63. Rajd Barbórka 2025 – kto wygrał?

Tegoroczny Rajd Barbórki był pierwszym, który rozgrywany był w podwójnym systemie – tym tradycyjnym oraz Barbórki Legend, w której to świetnie znane załogi rajdowe dawały popis swoich niesamowitych umiejętności jeżdżąc równie legendarnymi autami.

63. Rajd Barbórka 2025 wygrał Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem, dla których rajd jest ich czwartym z rzędu zwycięstwem w Škodzie Fabii RS Rally2, z czasem 39:20,348. To właśnie duet z Orlen Teamu znowu ustawił dość wysoko poprzeczkę, a wyczyn był to nie byle jaki, bowiem jeszcze dzień wcześniej w Taszkiencie odbierali podczas gali FIA podsumowującej tegoroczny sezon nagrodę za zwycięstwo w Rajdowych Mistrzostwach Europy.

Ostatecznie tak prezentowało się TOP 5 klasyfikacji generalnej 63. Rajdu Barbórka 2025:

1. Mikołaj Marczyk / Szymon Gospodarczyk – Škoda Fabia RS Rally2 – 39:20.348

2. Adam Sroka / Patryk Kielar – Toyota GR Yaris Rally2 – +22.634 s

3. Jarosław Kołtun / Ireneusz Pleskot – Škoda Fabia Rally2 – +25.615 s

4. Jarosław Szeja / Marcin Szeja – Škoda Fabia RS Rally2 – +31.265 s

5. Adrian Rzeźnik / Kamil Kozdroń – Škoda Fabia Rally2 – +41.216 s

Równolegle do „właściwej” Barbórki debiutowała również wcześniej wspomniana Barbórka Legend – osobna zabawa dla zaproszonych ekip, w której zamiast setnych na mecie liczyły się punkty zdobywane za stworzone widowisko. Oceny wystawiali nie tylko sędziowie w jury, ale również kibice w ramach aplikacji Rajdu Barbórki.

W tej klasyfikacji zwycięstwo należało do załogi Leszka Kuzaja i Filipa Pindla w Škoda Fabia Rally2 Evo. Auto dostosowane idealnie do tworzenia widowiska świetnie wpisała się w charakterystykę specjalnego wydarzenia, a kibice podziękowali legendarnemu „Kuziemu” brawami na kultowej Karowej.

Ostateczna TOP 5 klasyfikacji Barbórki Legend 2025 prezentowało się następująco:

1. Leszek Kuzaj / Filip Pindel – Škoda Fabia Rally2 Evo – 6920 pkt

2. Mariusz Stec / Szymon Jasiński – Ford Fiesta Proto – 5191 pkt

3. Ivars Velme / Andris Velme – Audi Sport Quattro S1 – 5019 pkt

4. Adam Polak / Romuald Kabulski – BMW 1M – 2318 pkt

5. Tomasz Czopik / Maciej Cywiński – Citroën C4 WRC – 2291 pkt

Było to niesamowite połączenie dwóch różnych stylów – precyzyjnego działania na OSach w ramach tradycyjnej Barbórki oraz widowiskowego show w ramach Barbórki Legend, która również przypomniała wielu kibicom o dawnych, rajdowych czasach. Można mieć nadzieję, że w przyszłym roku impreza również pójdzie podobną ścieżką i będzie jeszcze ciekawsza dla kibiców!

Gram.pl x Actina na 63. Rajdzie Barbórka 2025 – emocje i rywalizacja na wysokim poziomie!

W trakcie trzech dni naszego działania na 63. Rajdzie Barbórka 2025 w naszej strefie simracingowej mogliście sprawdzić jak to jest być kierowcą rajdowym na wirtualnym odcinku specjalnym na ulicy Karowej w ramach gry Assetto Corsa w trzech różnych stylach – na kierownicy Logitech RS50 z Direct Drive, Logitech G920 dla fanów prawdziwego oldschoolu oraz tradycyjnie, na padzie… dla tych, którzy chcą się pobawić bez większego wgryzania się w szczegóły.