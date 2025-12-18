Gram.pl x 63. Rajd Barbórka 2025 - podsumowanie tego, co działo się na miejscu!

Wysokie prędkości, zapach benzyny i wirtualne wyzwanie, które wskazało nam najlepszego rajdowca wśród graczy – sprawdź, co działo się podczas 63. Rajdu Barbórki 2025!
Czy można powiązać rajdowe szaleństwo z gamingiem? Odpowiedź na to pytanie jest proste, bo jak najbardziej i to jeszcze jak!
Dlatego też wraz z Actiną oraz AMD wyruszyliśmy na 63. Rajd Barbórka 2025, na którym przez trzy dni mogliśmy nie tylko z bliska zobaczyć jak wyglądają przygotowania do startu oraz sam rajd, ale również rzucić wyzwanie i wyłonić najlepszych wirtualnych rajdowców, którzy mierzyli się z odcinkiem specjalnym na ulicy Karowej!
63. Rajd Barbórka 2025 – kto wygrał?
Tegoroczny Rajd Barbórki był pierwszym, który rozgrywany był w podwójnym systemie – tym tradycyjnym oraz Barbórki Legend, w której to świetnie znane załogi rajdowe dawały popis swoich niesamowitych umiejętności jeżdżąc równie legendarnymi autami.
63. Rajd Barbórka 2025 wygrał Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem, dla których rajd jest ich czwartym z rzędu zwycięstwem w Škodzie Fabii RS Rally2, z czasem 39:20,348. To właśnie duet z Orlen Teamu znowu ustawił dość wysoko poprzeczkę, a wyczyn był to nie byle jaki, bowiem jeszcze dzień wcześniej w Taszkiencie odbierali podczas gali FIA podsumowującej tegoroczny sezon nagrodę za zwycięstwo w Rajdowych Mistrzostwach Europy.
Ostatecznie tak prezentowało się TOP 5 klasyfikacji generalnej 63. Rajdu Barbórka 2025:
1. Mikołaj Marczyk / Szymon Gospodarczyk – Škoda Fabia RS Rally2 – 39:20.348
2. Adam Sroka / Patryk Kielar – Toyota GR Yaris Rally2 – +22.634 s
3. Jarosław Kołtun / Ireneusz Pleskot – Škoda Fabia Rally2 – +25.615 s
4. Jarosław Szeja / Marcin Szeja – Škoda Fabia RS Rally2 – +31.265 s
5. Adrian Rzeźnik / Kamil Kozdroń – Škoda Fabia Rally2 – +41.216 s
Równolegle do „właściwej” Barbórki debiutowała również wcześniej wspomniana Barbórka Legend – osobna zabawa dla zaproszonych ekip, w której zamiast setnych na mecie liczyły się punkty zdobywane za stworzone widowisko. Oceny wystawiali nie tylko sędziowie w jury, ale również kibice w ramach aplikacji Rajdu Barbórki.
W tej klasyfikacji zwycięstwo należało do załogi Leszka Kuzaja i Filipa Pindla w Škoda Fabia Rally2 Evo. Auto dostosowane idealnie do tworzenia widowiska świetnie wpisała się w charakterystykę specjalnego wydarzenia, a kibice podziękowali legendarnemu „Kuziemu” brawami na kultowej Karowej.
Ostateczna TOP 5 klasyfikacji Barbórki Legend 2025 prezentowało się następująco:
1. Leszek Kuzaj / Filip Pindel – Škoda Fabia Rally2 Evo – 6920 pkt
2. Mariusz Stec / Szymon Jasiński – Ford Fiesta Proto – 5191 pkt
3. Ivars Velme / Andris Velme – Audi Sport Quattro S1 – 5019 pkt
4. Adam Polak / Romuald Kabulski – BMW 1M – 2318 pkt
5. Tomasz Czopik / Maciej Cywiński – Citroën C4 WRC – 2291 pkt
Było to niesamowite połączenie dwóch różnych stylów – precyzyjnego działania na OSach w ramach tradycyjnej Barbórki oraz widowiskowego show w ramach Barbórki Legend, która również przypomniała wielu kibicom o dawnych, rajdowych czasach. Można mieć nadzieję, że w przyszłym roku impreza również pójdzie podobną ścieżką i będzie jeszcze ciekawsza dla kibiców!
Gram.pl x Actina na 63. Rajdzie Barbórka 2025 – emocje i rywalizacja na wysokim poziomie!
W trakcie trzech dni naszego działania na 63. Rajdzie Barbórka 2025 w naszej strefie simracingowej mogliście sprawdzić jak to jest być kierowcą rajdowym na wirtualnym odcinku specjalnym na ulicy Karowej w ramach gry Assetto Corsa w trzech różnych stylach – na kierownicy Logitech RS50 z Direct Drive, Logitech G920 dla fanów prawdziwego oldschoolu oraz tradycyjnie, na padzie… dla tych, którzy chcą się pobawić bez większego wgryzania się w szczegóły.
Wirtualny przejazd był nie byle jaki, ponieważ auto, którym mogliście wykręcać najlepsze czasy było tym samym autem prowadzonym przez Paweł Dytko – legendę polskich rajdów! Było nim Suzuki Swift Proto 2, które mogliście zobaczyć na odcinkach specjalnych tegorocznego rajdu, a i nasze gramowe logo zagościło na nim w widocznym miejscu.
Więcej na temat tego, co działo się podczas 63. Rajdu Barbórki 2025 zobaczycie w naszym krótkim podsumowaniu wideo poniżej:
Wracając jednak do naszego wyzwania zadanie było w teorii proste, ale w praktyce dość wymagające.
Każdy uczestnik miał za zadanie w jak najkrótszym czasie ukończyć przejazd na odcinku specjalnym Karowa w Assetto Corsa samochodem Suzuki Swift Proto 2 wykorzystując do tego kierownicę Logitech RS50 z Direct Drive. Aby wszystkim zapewnić równe warunki uczestnicy… nie mogli używać hamulca ręcznego, bowiem jak wszyscy wiemy – najlepsi z najlepszych sprawnie wykręcaliby rekordy na wysokim poziomie.
Dzięki temu rywalizacja była dość wyrównana każdego dnia naszego wyzwania, a o ostatecznym zwycięstwie często decydowały dziesiąte części sekund. Każdego dnia najlepsi zgarniali:
1 miejsce: Czapka Rajdu Barbórka + Travel set Havit
2 miejsce: Bidon + Gamepad Havit
3 miejsce: Bidon + Podkładka Actina
Z kolei najlepszy czas wykręcony przez wszystkie trzy dni naszego wydarzenia w nagrodę otrzymywał przejażdżkę na fotelu pasażera prawdziwym Suzuki Swift Proto 2 wraz z Pawłem Dytko. Ten ustanowił Kuba Wiśniewski, który pokonał nasze wyzwanie uzyskując czas 1:58:906 – gratulujemy!
Zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia w przyszłości!
Po raz kolejny udało się stworzyć coś ciekawego, niestandardowego i przy okazji łączącego gaming z innymi wydarzeniami, które mogą do niego nawiązywać. Cieszymy się również, że przybyło was tak wiele w trakcie wydarzenia i mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście!
W tym miejscu również chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym partnerom, bez których byłoby trudno o tak świetną zabawę:
Producentowi komputerów gamingowych Actina oraz AMD – za świetne, niezawodne maszyny działające pod wysoką presją podczas imprezy!
Yumisu Chairs – za kokpit simracingowy, na którym mierzyliście się podczas wyzwania na wirtualnej Karowej!
Logitech – którego Direct Drive „wstrząsnął” naszymi uczestnikami oraz dał niesamowite wrażenia podczas naszego wyzwania!
Havit Polska – za świetne nagrody, które mogliście zgarnąć podczas trzech dni naszej zabawy!
Kierowcy Pawłowi Dytko oraz ekipę Dytko Sport – za niesamowitą energię oraz pasję, z którą opowiadał o wszelkich aspektach rajdowej zabawy!
Sklepowi TOP Racing oraz organizatorom 63. Rajdu Barbórki 2025 – za gościnę oraz świetną współpracę podczas tej imprezy!
Co prawda koniec roku zbliża się nieubłaganie, ale spokojnie – mamy wiele pomysłów na ciekawe wydarzenia w przyszłości! Dlatego też śledźcie nas w mediach społecznościowych oraz na gram.pl, bowiem będziemy o wszystkich atrakcjach informować na bieżąco.
