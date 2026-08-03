Silent Hill: Townfall z wielkimi ambicjami. Według twórców, o grze będziemy dyskutować nawet za 20 lat

Jak informowaliśmy wcześniej, Silent Hill: Townfall zaoferuje aż pięć różnych zakończeń, z czego dwa pozostaną ukryte. Najnowsza odsłona kultowej serii horrorów ma nie tylko zachęcać do wielokrotnego przechodzenia gry, ale przede wszystkim pozostawić graczy z pytaniami, na które nie będzie jednej, jednoznacznej odpowiedzi. Zdaniem twórców właśnie to było siłą Silent Hill 2, do którego Townfall jest nieustannie porównywane.

Twórcy chcą powtórzyć fenomen Silent Hill 2

Reżyser gry Jon McKellan przyznał, że zespół od początku starał się znaleźć idealną równowagę między wyjaśnianiem wydarzeń a pozostawianiem miejsca na interpretację.