To najlepszy Resident Evil w historii. Teraz został również najlepiej sprzedającą się odsłoną serii

Remake kultowej "dwójki" właśnie pobił rekord należący przez lata do Resident Evil 5. Dla wielu fanów to symboliczny moment dla całej marki Capcomu.

Capcom opublikował najnowszy raport finansowy, w którym zaktualizował wyniki sprzedaży swoich największych produkcji. Najważniejsza informacja dla fanów horrorów jest jedna – Resident Evil 2 Remake oficjalnie stał się najlepiej sprzedającą się grą w historii serii Resident Evil, odbierając ten tytuł Resident Evil 5. To historyczna zmiana na szczycie zestawienia. Przez lata rekord należał do piątej odsłony cyklu, jednak teraz to Leon S. Kennedy i Claire Redfield mogą świętować zwycięstwo.

Symboliczne zwycięstwo kultowej odsłony Resident Evil

Z danych Capcomu wynika, że Resident Evil 2 z 2019 roku sprzedał się już w 19,75 mln egzemplarzy. Dla porównania Resident Evil 5, uwzględniając zarówno oryginalne wydanie z 2009 roku, jak i późniejsze remastery, osiągnął wynik 19,01 mln sprzedanych kopii.