To najlepszy Resident Evil w historii. Teraz został również najlepiej sprzedającą się odsłoną serii

Remake kultowej "dwójki" właśnie pobił rekord należący przez lata do Resident Evil 5. Dla wielu fanów to symboliczny moment dla całej marki Capcomu.
Capcom opublikował najnowszy raport finansowy, w którym zaktualizował wyniki sprzedaży swoich największych produkcji. Najważniejsza informacja dla fanów horrorów jest jedna – Resident Evil 2 Remake oficjalnie stał się najlepiej sprzedającą się grą w historii serii Resident Evil, odbierając ten tytuł Resident Evil 5. To historyczna zmiana na szczycie zestawienia. Przez lata rekord należał do piątej odsłony cyklu, jednak teraz to Leon S. Kennedy i Claire Redfield mogą świętować zwycięstwo.
Symboliczne zwycięstwo kultowej odsłony Resident Evil
Z danych Capcomu wynika, że Resident Evil 2 z 2019 roku sprzedał się już w 19,75 mln egzemplarzy. Dla porównania Resident Evil 5, uwzględniając zarówno oryginalne wydanie z 2009 roku, jak i późniejsze remastery, osiągnął wynik 19,01 mln sprzedanych kopii.
Dla wielu wieloletnich fanów serii taki obrót spraw jest wyjątkowo satysfakcjonujący. Remake Resident Evil 2 od premiery uchodzi za wzór tego, jak powinno odświeżać się klasyczne gry. Twórcom udało się połączyć nowoczesną oprawę i kamerę znaną z późniejszych odsłon z eksploracją, napięciem i survival-horrorowym klimatem, które rozsławiły pierwsze części cyklu.
GramTV przedstawia:
Z kolei Resident Evil 5, mimo ogromnego sukcesu komercyjnego, do dziś pozostaje jedną z najbardziej dyskusyjnych odsłon serii. Wielu graczy uważa, że to właśnie wtedy marka zbyt mocno skręciła w stronę widowiskowej akcji, co ostatecznie doprowadziło do mocno krytykowanego Resident Evil 6.
Sukces remake'u może mieć również znaczenie dla przyszłości marki. Od dłuższego czasu pojawiają się spekulacje dotyczące odświeżenia Resident Evil 5, choć według ostatnich doniesień Capcom nie pracuje obecnie nad remake'ami piątej ani szóstej części. Rekord sprzedaży Resident Evil 2 pokazuje jednak, że to właśnie wierne odświeżanie najbardziej cenionych odsłon pozostaje dla japońskiego wydawcy wyjątkowo opłacalną strategią.
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